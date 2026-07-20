Samuel L. Jackson llamó a Argentina “el país más racista del mundo”: la contundente respuesta que le dejó Bárbara Lombardo

El historial público de Jackson en la denuncia del racismo es extenso. En 2023, durante la promoción de la serie de Marvel Secret Invasion, el actor calificó a Donald Trump de “redneck” racista en declaraciones a Rolling Stone. “Cuando crecí en la segregación, sabía qué personas blancas no querían saber nada de mí y cómo se sentían hacia mí. Cuando veo a Trump, veo a los mismos rednecks que vi cuando era niño, que me llamaban con insultos raciales y trataban de mantenerme en mi lugar”, afirmó entonces. Jackson fue nominado al Oscar al Mejor Actor de Reparto por su papel en Pulp Fiction (1994) y su carrera abarca más de 100 películas a lo largo de 54 años.