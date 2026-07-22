Inés Palacios: "No existe un índice que diga que Argentina es más racista que otros países"

Las discusiones sobre el racismo en la Argentina volvieron a instalarse con fuerza durante el Mundial, impulsadas por críticas surgidas en redes sociales y en medios internacionales. La politóloga y especialista en políticas contra el racismo, Inés Palacios, sostuvo que el país atraviesa un proceso de mayor conciencia sobre la discriminación, aunque advirtió que no existen herramientas objetivas para afirmar que Argentina sea "más racista" que otras naciones.