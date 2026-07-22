Inés Palacios: "No existe un índice que diga que Argentina es más racista que otros países"
Resumen para apurados
- Inés Palacios rechazó en Argentina las acusaciones internacionales de racismo tras el Mundial, argumentando que no existen índices objetivos para medir dicho fenómeno.
- Las críticas surgieron por la baja presencia afro en la Selección. La experta señaló que el país tiene un origen mestizo e invisibilizado donde conviven clasismo y racismo.
- La especialista anticipa un proceso de toma de conciencia social similar al "Ni Una Menos", lo que permitirá discutir abiertamente la discriminación en el país a futuro.
Las discusiones sobre el racismo en la Argentina volvieron a instalarse con fuerza durante el Mundial, impulsadas por críticas surgidas en redes sociales y en medios internacionales. La politóloga y especialista en políticas contra el racismo, Inés Palacios, sostuvo que el país atraviesa un proceso de mayor conciencia sobre la discriminación, aunque advirtió que no existen herramientas objetivas para afirmar que Argentina sea "más racista" que otras naciones.
Durante una entrevista con LA GACETA Play, Palacios consideró que el debate actual representa una oportunidad para reflexionar sobre cómo opera el racismo en la sociedad argentina y cuestionó las afirmaciones que ubican al país entre los más racistas de América Latina.
La especialista explicó que, a diferencia de lo que ocurre con la democracia, no existe un indicador internacional que permita medir de manera rigurosa el nivel de racismo de cada país. "Si existiera un índice del racismo, debería contemplar muchísimas dimensiones. Hoy ese instrumento no existe, por lo que afirmar que un país es más o menos racista que otro resulta apresurado", señaló.
No obstante, aclaró que esa ausencia de mediciones no significa negar la existencia del problema. "Sí podemos analizar qué tipo de racismo existe en la Argentina o cómo se manifiesta en distintos lugares del mundo", sostuvo.
Un cambio en la conversación pública
Para Palacios, la sociedad argentina comenzó a discutir el racismo con mucha mayor profundidad que en los últimos años. "Creo que la Argentina es distinta del último Mundial en términos de racismo. La conversación cotidiana cambió. Hoy estamos hablando de este tema y eso antes no sucedía", afirmó.
Recordó que durante el Mundial anterior un artículo del Washington Post cuestionó la escasa presencia de futbolistas afrodescendientes en la Selección argentina, pero aquella discusión tuvo una repercusión limitada.
"Ahora aparecieron muchísimos videos y críticas en redes sociales que nos obligaron a mirar el tema. Esa conversación se amplió y hoy forma parte del debate público", explicó.
¿Por qué cuesta reconocer el racismo?
La politóloga comparó el proceso actual con el cambio cultural que produjo el movimiento Ni Una Menos respecto de la violencia de género.
"Antes de 2015 no nos autopercibíamos como una sociedad atravesada por desigualdades de género. Hoy prácticamente nadie lo niega. Creo que con el racismo está ocurriendo algo parecido: estamos atravesando un proceso de toma de conciencia", señaló.
En ese sentido, destacó el trabajo del colectivo Identidad Marrón, al que consideró clave para instalar la discusión sobre las desigualdades étnico-raciales y la representación de las personas con rasgos indígenas en la Argentina.
Una historia marcada por el mestizaje
Consultada sobre las particularidades del caso argentino, Palacios explicó que la composición demográfica del país ayuda a entender parte del debate.
Sostuvo que Argentina recibió una importante inmigración europea y que esa población se mezcló con comunidades indígenas y, en menor medida, afrodescendientes, lo que dio lugar a una sociedad profundamente mestiza.
Sin embargo, consideró que históricamente también se construyó una narrativa que privilegió la identidad europea y relegó tanto la herencia indígena como la afrodescendiente.
"Esa historia llevó a negar parte de nuestra identidad y también a invisibilizar una jerarquía racial que todavía existe", afirmó.
Como ejemplo, señaló que recién en los últimos años comenzaron a adquirir mayor visibilidad figuras públicas exitosas con rasgos indígenas, como la cantante Cazzu, el músico Milo J o la modelo Anabel Sánchez.
Racismo y clasismo: dos fenómenos que conviven
Uno de los ejes de la entrevista fue la relación entre racismo y desigualdad social.
Palacios reconoció que el clasismo tiene una presencia muy fuerte en la Argentina, especialmente en expresiones despectivas asociadas a sectores populares. Sin embargo, rechazó que eso implique negar la existencia del racismo.
"Que haya clasismo no significa que no exista una jerarquía racial. Son fenómenos que conviven", afirmó.
También remarcó que la menor proporción de población afrodescendiente respecto de otros países de la región tampoco elimina las prácticas discriminatorias hacia ese grupo.
Las críticas internacionales durante el Mundial
Respecto de las acusaciones que circularon durante la Copa del Mundo, Palacios sostuvo que el fútbol nunca puede separarse completamente de las disputas políticas y culturales.
"Los mundiales hablan del deporte, pero también terminan reflejando discusiones sobre valores, identidades y la forma en que se relacionan los países", explicó.
Como ejemplo, mencionó que muchos argentinos se sintieron representados cuando los jugadores exhibieron una bandera con la consigna "Las Malvinas son argentinas", un gesto que también trascendió lo estrictamente deportivo.
Sin embargo, cuestionó que periodistas o referentes extranjeros pretendan establecer qué país es más racista sin evidencia científica.
"Mi respuesta es sencilla: citen el índice que demuestra que su país es menos racista que el mío. Ese índice no existe", expresó.
Al mismo tiempo, aclaró que esa defensa frente a las críticas internacionales no debe transformarse en una negación del problema.
"Como activista antirracista tampoco voy a permitir que un argentino diga que en la Argentina no hay racismo, porque eso sería negar una realidad", sostuvo.
¿Defensa o autocrítica?
Finalmente, Palacios consideró que ambas posturas pueden convivir y que la respuesta dependerá del lugar desde el que intervenga cada actor social.
"Es válido que un entrenador se concentre en el partido y también que un activista quiera discutir el racismo. Lo importante es que el debate exista y que se dé con seriedad y con todos los matices que un tema tan complejo requiere", concluyó.
Para la especialista, el hecho de que la sociedad discuta abiertamente estas cuestiones constituye, en sí mismo, un avance. "Me parece sano que estemos conversando sobre si hay o no hay racismo en la Argentina", cerró.