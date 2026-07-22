Marcela Pagano cruzó a una congresista de EEUU por acusar a la Argentina de tener una "historia racista"

En otro pasaje del texto, Pagano sostuvo: "¿Sabe qué hizo usted, técnicamente? Agarró los problemas de su país -que son reales y son enormes- y los quiso calzar en el mío como un zapato ajeno. No entra, señora. Acá la historia se cosió con otro hilo: el puerto, el conventillo, la mezcla. Los pecados nuestros son nuestros y los suyos son suyos, y ninguno se explica con el manual del otro".