Política

Marcela Pagano cruzó a una congresista de EEUU por acusar a la Argentina de tener una "historia racista"

La diputada cuestionó a la demócrata Jasmine Crockett por sus declaraciones durante una audiencia en el Congreso de Estados Unidos. Le envió una carta en la que repasó hechos históricos, le pidió que rectifique sus dichos y la invitó a visitar Buenos Aires.

Marcela Pagano
Marcela Pagano Captura de video.
Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • La diputada argentina Marcela Pagano exigió a la congresista de EE. UU. Jasmine Crockett rectificar sus dichos, tras acusar a la Argentina de tener una «historia racista».
  • En una carta, Pagano repasó hitos como la libertad de vientres de 1813 y la Constitución de 1853 para refutar los argumentos emitidos por Crockett en el Capitolio.
  • La legisladora argentina solicitó una retractación formal en el Capitolio e invitó a Crockett a visitar Buenos Aires para conocer la historia real del país.
Resumen generado con IA

La diputada nacional Marcela Pagano salió al cruce de la congresista demócrata estadounidense Jasmine Crockett, luego de que esta afirmara que la Argentina tiene una "historia racista" durante una audiencia en el Congreso de Estados Unidos. 

A través de sus redes sociales, Pagano informó que le envió un correo electrónico a Crockett cuestionando sus afirmaciones. "En Buenos Aires, al que habla con total seguridad de lo que no conoce le decimos macaneador. Hoy la congresista Crockett macaneó en el Capitolio sobre la 'historia racista' argentina. Le mandé un mail a su casilla personal pidiendo que se rectifique recordándole unos datos históricos de su país", expresó.

La carta de Marcela Pagano a Jasmine Crockett

En la carta, que luego compartió en su cuenta de X, la legisladora apeló a distintos hechos históricos para refutar la acusación de la congresista estadounidense.

"En 1813 -50 años antes de que -Abraham Lincoln firmara su Proclama-, una asamblea reunida en Buenos Aires declaró libres a los hijos de los esclavos. En 1853 nuestra Constitución escribió que en la Argentina no hay esclavos, y que cualquier esclavo que pisara este suelo quedaba libre por el solo hecho de pisarlo. ¿Sabe qué decía la Corte Suprema de su país cuatro años después, en 1857? Que un hombre negro no tenía ningún derecho que un blanco estuviera obligado a respetar", escribió.

Más adelante, también cuestionó que Crockett utilizara a España como ejemplo para fundamentar su postura. "¡De España, señora! Del imperio que trajo los barcos cargados de esclavos a estas orillas. Es como retar al nieto por los platos rotos y aplaudir al que rompió la vajilla", comparó.

En otro pasaje del texto, Pagano sostuvo: "¿Sabe qué hizo usted, técnicamente? Agarró los problemas de su país -que son reales y son enormes- y los quiso calzar en el mío como un zapato ajeno. No entra, señora. Acá la historia se cosió con otro hilo: el puerto, el conventillo, la mezcla. Los pecados nuestros son nuestros y los suyos son suyos, y ninguno se explica con el manual del otro".

Finalmente, la diputada le pidió a la congresista que se rectifique "en el mismo lugar" donde realizó la acusación y la invitó a visitar la Ciudad de Buenos Aires. "Se lo digo en serio. Venga un domingo a San Telmo, cuando suenan los tambores del candombe, que es la música que sobrevivió a nuestros olvidos. Yo misma la llevo a los archivos. No muerden. Y tienen una costumbre rara: no mienten", concluyó.

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