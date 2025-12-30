Un senador propone que los médicos extranjeros paguen para hacer sus residencias en el país

El sistema de residencias médicas volvió al centro del debate legislativo con un proyecto presentado en el Senado que propone cambios en el acceso de profesionales extranjeros. La iniciativa apunta a introducir el pago de una cuota y a establecer una distribución federal obligatoria, con el objetivo de corregir desigualdades dentro del sistema de formación en salud.
La propuesta fue presentada por el senador santacruceño José María Carambia, del espacio Moveré Santa Cruz, y se apoya en la idea de revisar el esquema actual de becas que financia las residencias médicas. Según el planteo, la modificación buscaría diferenciar entre profesionales que utilizan el sistema de manera permanente y aquellos que lo hacen de forma transitoria para su formación.
En la actualidad, la normativa vigente establece que las residencias se cumplen mediante una beca anual, bajo un régimen de dedicación exclusiva y a tiempo completo. El proyecto mantiene ese esquema general, aunque incorpora precisiones sobre quiénes acceden a la beca estatal plena y cómo se financiaría la participación de médicos extranjeros.
Cambios en el acceso y en la financiación
El punto central del proyecto indica que los médicos extranjeros deberán abonar un monto para acceder a las residencias. Ese valor será definido por el organismo de conducción del Sistema Nacional de Residencias de la Salud, y no modifica el régimen de dedicación ni la modalidad laboral.
Según el texto, el dinero recaudado se destinará de forma directa a mejorar la remuneración de los médicos residentes argentinos. De esta manera, la iniciativa busca reforzar el financiamiento del sistema sin recurrir a nuevos fondos públicos.
Carambia sostuvo que el diseño actual genera situaciones de inequidad, ya que el Estado financia la formación de profesionales que luego no necesariamente permanecen en el país.
Distribución federal de los residentes
Además del aspecto económico, la iniciativa incorpora un criterio de distribución territorial. El organismo a cargo del sistema de residencias deberá asignar a los médicos extranjeros en distintos establecimientos del país para evitar la concentración en determinadas jurisdicciones.
El senador explicó que esta medida apunta a fortalecer la presencia de personal sanitario en todo el territorio nacional y a promover una formación más equilibrada. La propuesta se apoya en la idea de federalismo y equidad territorial dentro del sistema público de salud.
El proyecto detalla que la iniciativa persigue tres objetivos: mejorar las condiciones de los médicos residentes argentinos, proteger los recursos del Estado y consolidar las capacidades sanitarias en las provincias.
Fundamentos legales y contexto político
Carambia señaló que la propuesta se ajusta a la Constitución Nacional, en particular a los artículos 16 y 20, que garantizan la igualdad ante la ley y los derechos civiles de los extranjeros. Según el senador, el acceso a las residencias no se restringe, sino que se organiza bajo un régimen económico diferenciado.
La iniciativa fue presentada el 13 de noviembre pasado, en un contexto marcado por el debate legislativo sobre la emergencia pediátrica y el rol del Estado en el sistema de salud. El proyecto no podrá tratarse en comisiones hasta el 1 de marzo, salvo que sea incorporado a sesiones extraordinarias.