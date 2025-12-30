Un senador propone que los médicos extranjeros paguen para hacer sus residencias en el país

La propuesta fue presentada por el senador santacruceño José María Carambia, del espacio Moveré Santa Cruz, y se apoya en la idea de revisar el esquema actual de becas que financia las residencias médicas. Según el planteo, la modificación buscaría diferenciar entre profesionales que utilizan el sistema de manera permanente y aquellos que lo hacen de forma transitoria para su formación.