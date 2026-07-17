Revés judicial para Fernando Espinoza: Casación ordenó retomar el juicio oral por abuso sexual

A pesar de que el intendente negó categóricamente los hechos desde el primer día, la causa avanzó a través de diversas instancias. Un punto clave del proceso es que el juicio se llevará adelante bajo la figura de "querella exclusiva". Esto se debe a que la fiscalía de instrucción, a cargo de Mónica Cuñarro, se había inclinado previamente por el sobreseimiento al considerar que no había pruebas suficientes. Sin embargo, el derecho de la víctima a sostener la acusación de manera privada fue lo que permitió que el caso se mantuviera vivo.