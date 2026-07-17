Política

Revés judicial para Fernando Espinoza: Casación ordenó retomar el juicio oral por abuso sexual

El máximo tribunal penal revocó el sobreseimiento del intendente de La Matanza y reintegró a la denunciante, Melody Rakauskas, como querellante.

Fernando Espinoza y Melody Rakauskas, enfrentados ante la Justicia.
Fernando Espinoza y Melody Rakauskas, enfrentados ante la Justicia.
Hace 17 Min

Resumen para apurados

  • Casación revocó hoy el sobreseimiento de Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, y ordenó un juicio oral en Buenos Aires por presunto abuso sexual contra su exsecretaria.
  • La denuncia de Melody Rakauskas data de 2021. Casación consideró arbitrario el sobreseimiento de febrero, que apartó a la víctima bajo plazos exiguos previos a la feria judicial.
  • El juicio oral se realizará a la brevedad bajo la figura de querella exclusiva. La resolución promete generar un fuerte impacto político en el partido más poblado del conurbano.
Resumen generado con IA

La situación procesal del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, dio un giro drástico hoy. La Cámara Nacional de Casación revocó el sobreseimiento que beneficiaba al jefe comunal en la causa por presunto abuso sexual y ordenó que el juicio oral se realice “a la mayor brevedad posible”. 

Con este fallo, el tribunal no solo reabre el proceso, sino que restituye el rol de querellante a la denunciante, Melody Rakauskas, quien había sido desplazada del caso por cuestiones administrativas.

Un sobreseimiento calificado como "arbitrario"

La decisión de la Sala 3 de Casación, tomada por mayoría con los votos de los jueces Alberto Huarte Petite y Horacio Días, anuló lo resuelto en febrero pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal 16. En aquella instancia, se había dictado el sobreseimiento de Espinoza por "falta de acción", luego de que Rakauskas fuera apartada de la querella por no haber designado un nuevo abogado en un plazo de 72 horas.

Sin embargo, los camaristas de Casación advirtieron que aquella intimación ocurrió en plena víspera de las fiestas de fin de año y a escasos días de la feria judicial de enero, lo que colocó a la víctima en una situación de "indigencia letrada" y vulnerabilidad. 

El juez Horacio Días sostuvo que la supuesta falta de interés de la denunciante no era tal, sino que se explicaba por su dificultad para conseguir patrocinio jurídico en esas fechas, por lo que cerrar la causa resultó una medida desproporcionada.

Los detalles de la denuncia de 2021

El expediente que ahora llegará a debate oral se inició el 10 de mayo de 2021. En aquel entonces, Melody Rakauskas, quien se desempeñaba como secretaria privada en la oficina del intendente, denunció que Espinoza se presentó en su departamento particular bajo una supuesta excusa laboral. Según el relato de la querellante, fue en ese contexto donde el jefe comunal habría intentado abusar sexualmente de ella.

A pesar de que el intendente negó categóricamente los hechos desde el primer día, la causa avanzó a través de diversas instancias. Un punto clave del proceso es que el juicio se llevará adelante bajo la figura de "querella exclusiva". Esto se debe a que la fiscalía de instrucción, a cargo de Mónica Cuñarro, se había inclinado previamente por el sobreseimiento al considerar que no había pruebas suficientes. Sin embargo, el derecho de la víctima a sostener la acusación de manera privada fue lo que permitió que el caso se mantuviera vivo.

El camino hacia el juicio oral

Tras una audiencia presencial realizada el último jueves, a la que Rakauskas asistió acompañada por su nuevo abogado, Ignacio Barrios, Casación consideró que la intención de la víctima de seguir adelante con el proceso es inequívoca. 

El tribunal remarcó que la conducta de la denunciante revela una voluntad constante de ejercer sus derechos, desestimando los argumentos del juez Pablo Jantus, quien votó en disidencia a favor de mantener el sobreseimiento de Espinoza.

Con esta resolución, el Poder Judicial busca subsanar lo que los camaristas consideraron un error procesal que afectaba el acceso a la justicia de la presunta víctima. Ahora, el Tribunal Oral deberá fijar fecha para el debate, donde Espinoza deberá responder por las acusaciones de abuso en un juicio que promete tener un alto impacto político en el partido más poblado de la provincia de Buenos Aires.

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