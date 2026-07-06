Receta de facturas integrales: cómo hacer la versión saludable para la merienda

Resumen para apurados
- Mar Vodkin presentó una receta de facturas saludables hechas con harina de arroz integral y ricotta en Argentina, buscando ofrecer una alternativa nutritiva para la merienda.
- El plato se elabora mezclando ricotta, harina de arroz sin gluten y huevo, reemplazando la clásica crema pastelera por una mezcla proteica de yogur griego y yema horneada.
- Esta propuesta impulsa hábitos de alimentación consciente al adaptar la pastelería clásica argentina, demostrando que se puede disfrutar de la merienda cuidando la salud.
Junto con las medialunas, las facturas son ese componente clave de las meriendas grupales, de las comidas reconfortantes y de cualquier momento en que el hambre aparece de repente y buscamos una solución rápida. Sin embargo, su alto contenido de azúcares, carbohidratos refinados y grasas no las hace recomendables para el consumo diario, a menos que, con unas simples modificaciones, mejores su perfil nutricional.
Las facturas hechas con harina de arroz integral son una forma de reducir el exceso de azúcares simples presentes en la bollería de este tipo para transformar un postre calórico en una manera saludable y deliciosa de comer los dulces favoritos sin arriesgar la salud. Además, con una preparación de yogur griego reemplazamos la crema pastelera, alta en grasas y endulzantes, por un ingrediente rico en proteína y sabroso.
Cómo preparar facturas integrales en pocos pasos
La creadora de contenido y entrenadora Mar Vodkin compartió en sus redes sociales cómo preparar estas facturas integrales fuentes de nutrientes de calidad como la ricotta, con un gran aporte proteico, y la harina de arroz integral que no contiene gluten y evita los picos de azúcar. En pocos pasos podés lograr estas bombas saludables para la merienda.
Ingredientes
Para la masa:
- 275 gramos de ricotta light
- 150 gramos de harina de arroz integral
- 1 huevo y 1 clara
- Polvo de hornear
- Miel o endulzante a gusto
- 150 gramos de yogur natural o griego
- 1 yema de huevo
- Endulzante a gusto
- Un pedacito de chocolate semiamargo (para decorar)
1. Mezclá una taza de ricotta light con otra de harina de arroz integral, un huevo, una clara, una cucharadita de polvo para hornear y miel o el endulzante de tu preferencia.
2. Integrá con las manos hasta lograr una masa homogénea.
3. Dividí la masa en tres partes iguales.
4. En una base para horno y con papel manteca, dale forma a la masa.
5. En un bol aparte, colocá el yogur natural con la yema que quedó y el endulzante a gusto para armar el relleno.
6. Sumale este relleno al centro de la masa y agregá un pedacito de chocolate semiamargo encima.
7. Llevalo al horno precalentado a 180 grados y, en 40 minutos, ya tenés las mejores facturas saludables.