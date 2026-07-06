Receta de facturas integrales: cómo hacer la versión saludable para la merienda

Las facturas hechas con harina de arroz integral son una forma de reducir el exceso de azúcares simples presentes en la bollería de este tipo para transformar un postre calórico en una manera saludable y deliciosa de comer los dulces favoritos sin arriesgar la salud. Además, con una preparación de yogur griego reemplazamos la crema pastelera, alta en grasas y endulzantes, por un ingrediente rico en proteína y sabroso.