De los rolls clásicos al flan de miso: la nueva carta de Sushifeel refleja un paladar tucumano cada vez más curioso

La propuesta se mueve entre preparaciones pensadas para compartir, recetas tradicionales reinterpretadas y platos que mezclan influencias japonesas, peruanas y patagónicas. Uno de los ejemplos es la Plancha Patagónica Nikkei, donde el protagonismo recae sobre una importante porción de truchón acompañada por mariscos, hongos frescos, papines andinos y cebollitas al rescoldo. Servida sobre vajilla oscura, la preparación combina tonos dorados, verdes y ocres en una presentación que remite tanto a la cocina de autor como a las mesas familiares donde los platos circulan entre varios comensales.