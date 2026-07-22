Daza vinculó la mejora de Moody's con la creación de empleo y aseguró que "ya están los brotes verdes"
El viceministro de Economía sostuvo que la suba en la calificación de la deuda confirma el rumbo económico y anticipó que la recuperación comenzará a reflejarse en más puestos de trabajo, mejores ingresos y menores costos de financiamiento.
Resumen para apurados
- El viceministro de Economía, José Luis Daza, afirmó en Argentina que la mejora crediticia de Moody's generará empleo, al validar el rumbo del gobierno de Milei.
- El aval de las calificadoras reduce el costo del crédito. Daza diferenció la gestión fiscal actual del gobierno de Macri y desestimó crisis económicas por las elecciones.
- El objetivo oficial es alcanzar el grado de inversión antes de 2031, atraer divisas y generar un crecimiento sostenido del empleo y del poder adquisitivo en Argentina.
La mejora en la calificación de la deuda argentina por parte de la firma Moody's fue presentada por el gobierno de Javier Milei como una señal de confianza en el rumbo económico y como un paso que, según el viceministro de Economía, José Luis Daza, terminará reflejándose en la creación de empleo y en una mejora de los ingresos.
En ese contexto, el funcionario afirmó que "ya están los brotes verdes" y sostuvo que los primeros efectos del programa económico comenzarán a percibirse gradualmente.
Daza realizó estas declaraciones luego de que la calificadora internacional Moody's elevara la nota de la deuda argentina. La calificación prioriza la capacidad de pago de deuda de los países.
El funcionario de Milei, además, destacó que las tres agencias calificadoras internacionales mejoraron la evaluación del país y sostuvo que ese proceso confirma el rumbo de la administración de Milei.
Respecto de la frase "brotes verdes", utilizada durante el gobierno de Mauricio Macri, el viceministro tomó distancia de esa gestión. "Yo, personalmente, no apoyé la política económica del gobierno del presidente Macri. Hizo muchas cosas bien, pero yo fui crítico porque no estaba de acuerdo con la política fiscal", afirmó.
El funcionario señaló que el objetivo del gobierno libertario es que Argentina alcance el grado de inversión antes de 2031. "Nos hemos fijado como objetivo que, de acá al 2031, Argentina entre en la categoría de Grado de Inversión, es decir, la categoría más segura, que dejaste de ser un país con riesgos de insolvencia, así como Paraguay, Perú o Chile", sostuvo.
"El mensaje para los inversores es que esta vez es diferente, hay un cambio estructural de largo plazo positivo para la Argentina", agregó.
Sobre la mejora de la calificación, el segundo del ministro Luis Caputo explicó que "lo que implica es que se reduce el costo del crédito para la Argentina, para todos los argentinos, para la gente, para las empresas y para el Gobierno". consignó el diario "Ámbito".
Asimismo, afirmó que la visión de Moody's coincide con la del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos internacionales que, según indicó, "no están atadas al ciclo político de corto plazo y ven un cambio de dirección muy importante para la Argentina".
Elecciones y estabilidad económica
El viceministro también descartó que los procesos electorales sean, por sí mismos, un factor de desestabilización económica. "Constantemente escucho en Argentina que todos dicen que las elecciones políticas están asociadas a crisis financieras, del tipo de cambio. Mi mensaje es el siguiente: las elecciones, en Argentina como en ninguna parte del mundo, generan crisis. Lo que genera crisis son los desequilibrios macroeconómicos", afirmó.
En esa línea, consideró que las crisis registradas en las últimas décadas fueron consecuencia de desequilibrios acumulados y que los comicios solo actuaron como detonantes. "La elección la puede gatillar, la dispara. Pero, si no hay pólvora, no hay balas ahí, no va a pasar nada", sostuvo en declaraciones a Radio Mitre.
La expectativa por el empleo
Al referirse a la actividad económica, Daza reconoció que la recuperación del empleo todavía no es visible de manera generalizada, aunque aseguró que el proceso ya comenzó. "Se están creando los empleos poco a poco, todavía no se ven", afirmó.
Para ilustrar esa idea, apeló a un proverbio japonés: "Hace más ruido un árbol cayéndose que cien plantitas empezando a crecer; los empleos van a venir, es cosa de tiempo".
Según el funcionario, esos primeros signos ya pueden observarse en sectores como la energía, la minería y las exportaciones industriales. Además, consideró que la eliminación de trabas al empleo y de regulaciones permitirá ampliar la capacidad productiva y generar más puestos de trabajo.
Daza sostuvo que durante las últimas décadas Argentina no logró aprovechar su potencial económico. "No hay un país en este continente que tenga más riqueza natural que la que tiene Argentina. Se ha hecho todo lo imposible para que eso no se concrete, y lo que estamos haciendo es generar las condiciones", afirmó.
Salarios y pobreza
Con relación a la economía real, el viceministro aseguró que el objetivo de la administración libertaria es mejorar el poder adquisitivo y el empleo. "Todo el esfuerzo ha sido concentrado en generar las condiciones para que los argentinos puedan llegar a fin de mes, que sus ingresos puedan crecer y que el trabajo pueda crecer", indicó.
Además, sostuvo que el actual programa económico se aplica "sin populismo, sin trucos, sin trampas" y afirmó que una de las prioridades de la administración Milei fue que el proceso de ordenamiento fiscal no afectara a los sectores más vulnerables, para lo cual destacó el trabajo conjunto entre los ministerios de Economía y Capital Humano.
Finalmente, al referirse a la pobreza, Daza afirmó que descendió desde niveles superiores al 50% hasta "números del veintitantos por ciento".