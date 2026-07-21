El índice de vulnerabilidad habitacional alcanzó su récord y el 73% de los inquilinos tiene deudas

Para Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, el escenario se agravó después de la derogación de la Ley de Alquileres. "Luego de la derogación de la Ley de Alquileres y según el Indec, los precios de los alquileres duplicaron la inflación y en algunas regiones la triplicaron", afirmó. En ese sentido, agregó: "Desde diciembre de 2023, el valor de los alquileres estuvo todos los meses por encima de la inflación", por lo que "son miles los inquilinos que no los pueden seguir pagando, ya que al desregular completamente las condiciones, el mercado está cargando todos los gastos sobre ellos".