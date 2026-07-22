Osvaldo Jaldo busca reforzar el despliegue territorial en el interior tucumano

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo se reunió en la Casa de Gobierno tucumana con la diputada Elia Fernández y Sergio Mansilla para alinear votos nacionales y auxilio social.
- La iniciativa responde a un trabajo semanal donde la gestión local y el voto parlamentario se centralizan para brindar asistencia directa a los sectores más vulnerables.
- La estrategia busca afianzar el liderazgo de Jaldo en el Congreso y fijar postura propia ante leyes sensibles, como el eventual rechazo a flexibilizar la Ley de Tierras.
El gobernador, Osvaldo Jaldo, mantiene su estrategia de conducción centralizada, donde la gestión territorial en Tucumán y el voto en el Congreso de la Nación caminan por el mismo carril. En un nuevo encuentro en Casa de Gobierno, el mandatario recibió al presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, y a la diputada nacional Elia Fernández, con el objetivo de unificar criterios sobre los proyectos que se debaten en Buenos Aires y coordinar la asistencia social en el interior de la provincia.
Sintonía fina entre Casa de Gobierno y el Congreso
La reunión forma parte de una dinámica de trabajo semanal que el mandatario impuso a sus representantes en la Cámara Baja. El objetivo es que cada movimiento de los legisladores tucumanos estén alineado con las necesidades de la provincia.
"Hablamos sobre las leyes que se van a presentar; todavía no hay un temario fijo, así que, a medida que van surgiendo, los vamos estudiando con el Gobernador y analizando cómo vamos a trabajar", explicó Elia Fernández al término del encuentro. Esta metodología reafirma el rol de Jaldo como el gran elector de la postura que adoptará el bloque oficialista tucumano ante las iniciativas del Gobierno nacional.
El termómetro social y la gestión en las comunas
Más allá de la labor parlamentaria, la preocupación por la situación económica sobrevoló la mesa de diálogo. Los dirigentes analizaron el "trabajo de campo" que vienen realizando en las distintas secciones electorales. En un diagnóstico crudo, la diputada Fernández reconoció el complejo escenario que atraviesan los sectores más vulnerables.
"Como militantes y trabajadores en cada localidad, sabemos que la gente no está bien", admitió la legisladora nacional. Sin embargo, destacó que la articulación con el Ejecutivo provincial permite llevar soluciones puntuales a través de las comunas y municipios.
Según explicaron, el trabajo territorial busca "allanar problemáticas específicas" de las familias, intentando contener el impacto de la crisis mediante una presencia estatal directa en los rincones más alejados de la capital.
La postura frente a la Ley de Tierras
Uno de los puntos que asoma en el horizonte legislativo nacional es la posible modificación de la normativa sobre la compra de tierras por parte de extranjeros. Al respecto, la diputada Fernández adelantó una postura cautelosa pero firme, al anticipar que cada proyecto será evaluado bajo la lupa de los intereses locales.
"Cuando la ley llegue a nuestras manos, se la trabajará con las personas adecuadas al temario", señaló, aunque dejó sentada su posición personal de rechazo ante una eventual flexibilización en esta materia. De esta manera, el "jaldismo" comienza a marcar territorio sobre los temas que no forman parte de la urgencia fiscal, pero que tocan fibras sensibles del patrimonio nacional y provincial.