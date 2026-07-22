Osvaldo Jaldo busca reforzar el despliegue territorial en el interior tucumano

El gobernador, Osvaldo Jaldo, mantiene su estrategia de conducción centralizada, donde la gestión territorial en Tucumán y el voto en el Congreso de la Nación caminan por el mismo carril. En un nuevo encuentro en Casa de Gobierno, el mandatario recibió al presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, y a la diputada nacional Elia Fernández, con el objetivo de unificar criterios sobre los proyectos que se debaten en Buenos Aires y coordinar la asistencia social en el interior de la provincia.