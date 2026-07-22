Política

Jaldo recibió apoyo del peronismo del Concejo Deliberante de la capital

El mandatario recibió en la Casa de Gobierno al presidente del bloque oficialista del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Ernesto Nagle.

Jaldo recibió a Ernesto Nagle.
Jaldo recibió a Ernesto Nagle.
Hace 5 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió en la Casa de Gobierno al presidente del bloque oficialista del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Ernesto Nagle, con quien abordó asuntos vinculados a la gestión en la ciudad y al trabajo articulado entre los ministerios del Poder Ejecutivo y los ediles para llevar soluciones a los vecinos de los diferentes barrios. Además, según trascendió, el edil peronista transmitió el apoyo del cuerpo municipal a la gestión del titular del Poder Ejecutivo, quien se presentaría en fórmula con el vicegobernador Miguel Acevedo y la intendenta Rossana Chahla en la Capital. “Hablamos de los clubes deportivos, de los lugares de deporte, de contención. Accedió a esto, que ya viene trabajando el Gobierno de la Provincia muy fuerte en apoyo al deporte. También hablamos de esta situación y de algunos lugares donde hacen falta algunos arreglos y algunas situaciones de contención. Nosotros, como referentes, poder gestionar con el Gobierno de la Provincia”, dijo Nagle a la prensa.

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Una visita en agenda a la Terminal

Para hoy está prevista la visita de Jaldo a la estación de ómnibus, que pasará a llamarse “Terminal de Tucumán Bernabé Aráoz”. En el lugar comenzaron las tareas, a cargo de la nueva concesionaria, Ingeco SA y Otros UTE, que firmó un contrato por 20 años para la explotación del predio, a cambio de una inversión superior a los 11 millones de dólares en un plazo de 40 meses. Los trabajos son supervisados por el Ministerio de Obras y Transporte, que conduce Marcelo Nazur.

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Por el Avellaneda

En la Legislatura, FR elevó un proyecto para instar al Ejecutivo a que, a través de las áreas competentes, “intervenga de manera urgente e intermedie ante la Nación”, específicamente ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado y Ferrocarril General Belgrano, con el objeto de “gestionar y obtener la cesión definitiva, transferencia o el usufructo gratuito a favor de la Provincia del inmueble ubicado en 24 de Septiembre y Suipacha, donde funcionaba el complejo Avellaneda”. La iniciativa firmada por Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra fue girada a la comisión de Legislación General.

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