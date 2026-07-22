Jaldo recibió apoyo del peronismo del Concejo Deliberante de la capital

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió en la Casa de Gobierno al presidente del bloque oficialista del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Ernesto Nagle, con quien abordó asuntos vinculados a la gestión en la ciudad y al trabajo articulado entre los ministerios del Poder Ejecutivo y los ediles para llevar soluciones a los vecinos de los diferentes barrios. Además, según trascendió, el edil peronista transmitió el apoyo del cuerpo municipal a la gestión del titular del Poder Ejecutivo, quien se presentaría en fórmula con el vicegobernador Miguel Acevedo y la intendenta Rossana Chahla en la Capital. “Hablamos de los clubes deportivos, de los lugares de deporte, de contención. Accedió a esto, que ya viene trabajando el Gobierno de la Provincia muy fuerte en apoyo al deporte. También hablamos de esta situación y de algunos lugares donde hacen falta algunos arreglos y algunas situaciones de contención. Nosotros, como referentes, poder gestionar con el Gobierno de la Provincia”, dijo Nagle a la prensa.