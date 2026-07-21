En busca de la regularización de tierras en El Cadillal

Desde fines de 2024, el Gobierno puso en marcha una política destinada a recuperar parcelas de propiedad provincial que habían sido ocupadas ilegalmente. El ejemplo más concreto es lo ocurrido en la Reserva Natural de La Angostura, en Tafí del Valle. Un espacio que debía servir como refugio de la flora y la fauna había sido ocupado irregularmente. Allí se construyeron viviendas, se realizaron loteos, se desarrollaron emprendimientos turísticos e incluso llegó a funcionar una discoteca. En pocos meses, el área fue recuperada.