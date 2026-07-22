El Mundial de las apuestas: publicidad récord y más consultas por juego compulsivo

La advertencia coincide con una presencia inédita de las apuestas en las pantallas. Un relevamiento de los investigadores Santiago Marino y Santiago del Carril, publicado por el sitio Chequeado, determinó que las casas de apuestas online fueron el rubro con mayor presencia publicitaria en las transmisiones del Mundial 2026: concentraron más del 17% de los anuncios, por encima del alcohol y la comida rápida. Durante las pausas de hidratación, tres de cada 10 publicidades correspondieron a plataformas de juego.