El emotivo mensaje de la torre de control a la Selección en Ezeiza: "No nos deben absolutamente nada"
Un video registró las palabras que recibió el plantel de Lionel Scaloni al aterrizar en el país tras el subcampeonato del Mundial 2026. "Siempre serán nuestros campeones eternos", expresaron desde la torre de control.
Resumen para apurados
- La Selección Argentina de fútbol llegó a Ezeiza tras obtener el subcampeonato en el Mundial 2026 y recibió un emotivo mensaje de agradecimiento desde la torre de control.
- Tras perder la final con España, la torre los definió como "campeones eternos". Al aterrizar, los Granaderos e hinchas acompañaron al equipo en su camino hacia el predio de AFA.
- Este recibimiento ratifica el afecto popular hacia la "Scaloneta", consolidando el reconocimiento histórico de los argentinos al plantel pese a no haber obtenido el título mundial.
La llegada de la Selección al país tras el Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del regreso. Antes de que el avión tocara pista en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde la torre de control (ACC) se transmitió un mensaje cargado de agradecimiento y reconocimiento hacia el plantel de Lionel Scaloni, que acababa de quedarse con el subcampeonato tras perder la final frente a España.
El audio, que quedó registrado en un video difundido en las redes sociales, emocionó tanto a los jugadores como a los hinchas por el tono de las palabras dedicadas al equipo.
"Gracias por representar el espíritu argentino, por devolvernos la fe, por unir a familias, amigos y a todo un país detrás de un mismo sueño", comenzó el mensaje emitido desde la torre de control.
Luego llegó una de las frases más fuertes del reconocimiento.
"No nos deben absolutamente nada. Defendieron esta camiseta con honor y dejaron todo en cada partido", expresaron.
El homenaje continuó con una definición que rápidamente se volvió viral.
"Siempre serán campeones, nuestros campeones eternos", afirmaron, antes de cerrar con una adaptación de uno de los versos más recordados del Himno Nacional Argentino: "Sean eternos los laureles que la Scaloneta supo conseguir".
ð¦ð· LA EMOTIVA BIENVENIDA DE UNA CONTROLADORA AÃREA A LA SELECCIÃN— El Nacional de Matanza (@NacionalMatanza) July 21, 2026
Paula, integrante del equipo de controladores aÃ©reos del Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de CÃ³rdoba, fue la primera argentina en recibir a la SelecciÃ³n durante su regreso al paÃs.
Desde laâ¦ pic.twitter.com/BChXXw4gC3
Los jugadores que escucharon el homenaje
Entre los futbolistas que viajaron en ese vuelo y recibieron el mensaje se encontraban Emiliano "Dibu" Martínez, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y José Manuel López.
Varios integrantes del plantel no regresaron con la delegación debido a compromisos con sus clubes o porque iniciaron sus vacaciones tras la competencia.
Un recibimiento que continuó en la pista
El homenaje no terminó con las palabras desde la torre de control. Una vez que el avión aterrizó, la delegación fue recibida por el Regimiento de Granaderos, que interpretó con sus instrumentos la popular canción "Muchachos", convertida en un símbolo de la era Scaloni.
Posteriormente, los futbolistas abordaron un micro descapotable para trasladarse hasta el Predio Lionel Andrés Messi de la AFA, mientras miles de hinchas acompañaban el recorrido para agradecerles el esfuerzo realizado durante el Mundial.
Aunque la cuarta estrella no pudo concretarse, el recibimiento dejó en claro el sentimiento de gran parte de los argentinos hacia un plantel que volvió a disputar una final del mundo y que, para muchos, seguirá ocupando un lugar privilegiado en la historia del fútbol nacional.