El emotivo mensaje de la torre de control a la Selección en Ezeiza: "No nos deben absolutamente nada"

La llegada de la Selección al país tras el Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del regreso. Antes de que el avión tocara pista en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde la torre de control (ACC) se transmitió un mensaje cargado de agradecimiento y reconocimiento hacia el plantel de Lionel Scaloni, que acababa de quedarse con el subcampeonato tras perder la final frente a España.