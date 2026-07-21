Se conoció la arenga de Lionel Messi antes de la final del Mundial y una frase no pasó inadvertida

Resumen para apurados
- Se difundió la arenga de Lionel Messi previa a la final perdida ante España, donde el capitán argentino pidió al plantel enfocarse solo en jugar y mantener la calma.
- La frase cobró relevancia debido a las polémicas previas al partido, marcadas por críticas desde España y cuestionamientos hacia los arbitrajes del torneo.
- El mensaje reavivó el debate sobre si Messi buscaba aislar al equipo del ruido mediático o si sus palabras evidenciaban la fuerte tensión vivida antes del partido.
La derrota de la Selección argentina frente a España dejó muchas imágenes para el análisis. Una de ellas se conoció horas después de la final, cuando se difundió un video del vestuario en el que Lionel Messi reunió a sus compañeros antes de salir al campo de juego y pronunció una arenga que rápidamente generó todo tipo de interpretaciones.
"Vamos, muchachos. Tranquilidad. Lo principal es estar tranquilos. Pensemos en jugar, nomás. Olvidémonos de todo, olvidémonos de todo. Solo juguemos", expresó el capitán, mientras el resto del plantel escuchaba en silencio los últimos instantes antes de ingresar al estadio.
Un mensaje que abrió el debate
La frase cobró mayor relevancia después de la derrota y despertó especulaciones sobre el contexto en el que fue pronunciada. Durante toda la semana previa a la final, la selección argentina había quedado envuelta en distintas polémicas por las críticas recibidas desde España y por los cuestionamientos relacionados con los arbitrajes del torneo.
ðð£ï¸ "PENSEMOS EN JUGAR NOMÃS"— TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026
La ARENGA de Lionel Messi en la previa a la final del Mundial. pic.twitter.com/SrbwDNKyil
Aunque ni Lionel Scaloni ni los futbolistas hicieron referencia a ese mensaje después del encuentro, las imágenes reavivaron el debate. Para muchos, Messi buscó aislar al plantel del ruido externo y centrar toda la atención en el partido; para otros, sus palabras reflejaron el clima de tensión que se vivía antes de la definición del Mundial.