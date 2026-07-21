Copa del Mundo

Se conoció la arenga de Lionel Messi antes de la final del Mundial y una frase no pasó inadvertida

El capitán de la Selección argentina habló en el vestuario antes de salir al campo de juego y dejó un mensaje que abrió el debate.

MENSAJE. Lionel Messi reunió a sus compañeros antes de la final y una frase de su arenga llamó la atención tras la derrota frente a España.
MENSAJE. Lionel Messi reunió a sus compañeros antes de la final y una frase de su arenga llamó la atención tras la derrota frente a España.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Se difundió la arenga de Lionel Messi previa a la final perdida ante España, donde el capitán argentino pidió al plantel enfocarse solo en jugar y mantener la calma.
  • La frase cobró relevancia debido a las polémicas previas al partido, marcadas por críticas desde España y cuestionamientos hacia los arbitrajes del torneo.
  • El mensaje reavivó el debate sobre si Messi buscaba aislar al equipo del ruido mediático o si sus palabras evidenciaban la fuerte tensión vivida antes del partido.
Resumen generado con IA

La derrota de la Selección argentina frente a España dejó muchas imágenes para el análisis. Una de ellas se conoció horas después de la final, cuando se difundió un video del vestuario en el que Lionel Messi reunió a sus compañeros antes de salir al campo de juego y pronunció una arenga que rápidamente generó todo tipo de interpretaciones.

"Vamos, muchachos. Tranquilidad. Lo principal es estar tranquilos. Pensemos en jugar, nomás. Olvidémonos de todo, olvidémonos de todo. Solo juguemos", expresó el capitán, mientras el resto del plantel escuchaba en silencio los últimos instantes antes de ingresar al estadio.

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Un mensaje que abrió el debate

La frase cobró mayor relevancia después de la derrota y despertó especulaciones sobre el contexto en el que fue pronunciada. Durante toda la semana previa a la final, la selección argentina había quedado envuelta en distintas polémicas por las críticas recibidas desde España y por los cuestionamientos relacionados con los arbitrajes del torneo.

Aunque ni Lionel Scaloni ni los futbolistas hicieron referencia a ese mensaje después del encuentro, las imágenes reavivaron el debate. Para muchos, Messi buscó aislar al plantel del ruido externo y centrar toda la atención en el partido; para otros, sus palabras reflejaron el clima de tensión que se vivía antes de la definición del Mundial.

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