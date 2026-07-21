“Tengo ganas de llorar”: la despedida de Sofi Martínez al Mundial y a Messi
Después del buen gesto que tuvo Messi al acercarse a Sofía Martínez en medio de los rumores de una pelea entre ellos, la periodista quedó con un sentimiento de agradecimiento hacia el futbolista y así se despidió de su cobertura en el Mundial 2026.
Resumen para apurados
- La periodista Sofía Martínez publicó una emotiva despedida en redes tras la cobertura del Mundial para agradecer a Lionel Messi y a la Selección argentina por el ciclo vivido.
- Tras ganar notoriedad periodística en Qatar 2022, Martínez enfrentó rumores de conflictos personales durante el torneo, respondiendo con un mensaje enfocado en la unidad.
- El mensaje refleja el fin de una etapa histórica para el fútbol argentino y sintetiza el impacto emocional y generacional del legado de Messi en los hinchas y el periodismo.
Después del Mundial, queda regresar a casa con el orgullo de quien lo dejó todo en la cancha. Aunque no dentro del campo de juego, pero sí desde las inmediaciones del banco, Sofía Martínez cubrió toda la Copa del Mundo. Sus acercamientos al plantel le permitieron seguir de cerca el máximo evento de fútbol, una de sus pasiones. Pero ahora también le tocó despedirse y lo hizo con una gran emoción.
La carrera profesional de Sofía Martínez empezó a lo grande. Después de pasar por productora y hasta casi secretaria de Guido Kaczka en uno de sus programas de juegos, encontró su lugar en el periodismo deportivo. Pero su salto más alto lo dio en el Mundial de Qatar 2022 cuando le hizo un agradecimiento a Lionel Messi, en nombre de todos los argentinos, que lo emocionó hasta las lágrimas.
La despedida de Sofi Martínez del Mundial
“Tengo ganas de llorar. Pero un montón. No solo una lágrima”, empezó escribiendo en su cuenta de Instagram en una serie de publicaciones encabezadas por un video de Messi llorando al finalizar el partido contra España. “Hace rato vengo con esta sensación de llanto acumulado y con congoja. Y ahora camino y cualquier cosa que me dicen me genera un nudo en la garganta y se me ponen los ojos llenos de lágrimas”, continuó. Aunque intentó ocultar las lágrimas repetidas veces, el costo fue grande. “Será que lo que termina es mucho más que la ilusión por volver a festejar cuatro años más. Quizás es el recuerdo de lo fino de la vida, de que la juventud no es eterna, de que los tiempos que venimos disfrutando en algún momento terminan”, siguió.
En tres fotos con fondo negro y un texto blanco, Martínez volvió a emocionar a los hinchas argentinos con su reflexión. “No me duele perder. Me duele saber que no queda demasiado margen para volver a sentarme en el sillón, en la butaca, o en el campo de juego para ponerme de su lado, para hinchar por él o por esta camiseta”, dijo en relación a Messi, a quien también llamó “nuestro mejor ejemplo”.
“Es, quizás, la sensación de que vivimos tiempos épicos y que ya pasaron”, escribió, pero agradeció la experiencia.
Sofía Martínez apostó por el “todos juntos”
La periodista, que pasó un mal momento durante la Copa del Mundo, cuando la acusaron de causar problemas entre Messi y Antonela Roccuzzo, no se guardó palabras ni sentimentalismo. En una defensa de su país ante los comentarios del resto del mundo, dijo: “Este equipo se transformó en una cachetada para los odiadores y un aliado para los soñadores que creemos en el ‘todos juntos’. Tengo, como todos los argentinos, la cabeza en alto por todo lo que vivimos”.
“Pero si te fijás bien también tengo, como Messi ayer, los ojos llenos de lágrimas por una tristeza que no puedo contener. Gracias equipo, nos regalaron mucho mucho más de lo que alguna vez soñamos”, reflexionó en el final de su despedida.