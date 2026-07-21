“Tengo ganas de llorar”: la despedida de Sofi Martínez al Mundial y a Messi

La despedida de Sofi Martínez del Mundial

“Tengo ganas de llorar. Pero un montón. No solo una lágrima”, empezó escribiendo en su cuenta de Instagram en una serie de publicaciones encabezadas por un video de Messi llorando al finalizar el partido contra España. “Hace rato vengo con esta sensación de llanto acumulado y con congoja. Y ahora camino y cualquier cosa que me dicen me genera un nudo en la garganta y se me ponen los ojos llenos de lágrimas”, continuó. Aunque intentó ocultar las lágrimas repetidas veces, el costo fue grande. “Será que lo que termina es mucho más que la ilusión por volver a festejar cuatro años más. Quizás es el recuerdo de lo fino de la vida, de que la juventud no es eterna, de que los tiempos que venimos disfrutando en algún momento terminan”, siguió.