Qué dice la letra de "La Perla", la canción de Rosalía que desató una fuerte polémica en Argentina tras la final del Mundial

La cantante española Rosalía volvió a quedar en el centro de la controversia luego de que se viralizara un video compartido en TikTok relacionado con la final del Mundial 2026, en la que España venció a la Selección Argentina. La publicación, que posteriormente fue eliminada por la artista, generó un intenso debate en las redes sociales por el significado que muchos usuarios le atribuyeron a la canción utilizada en el clip.