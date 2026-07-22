Mundial 2026

Qué dice la letra de "La Perla", la canción de Rosalía que desató una fuerte polémica en Argentina tras la final del Mundial

Un fragmento de "La Perla", una de las canciones de Rosalía, desató un fuerte revuelo tras la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026. Qué dice realmente la letra y a quién está dedicada.

No habla de fútbol: qué significa realmente La Perla, la canción de Rosalía
No habla de fútbol: qué significa realmente "La Perla", la canción de Rosalía Glamour Méxic
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La cantante Rosalía causó indignación en Argentina tras repostear un TikTok que celebraba el triunfo de España en el Mundial 2026 usando su canción 'La Perla'.
  • El video de Mia Khalifa asociaba la derrota argentina con la letra de la canción. Aunque el tema refiere a una expareja, el gesto causó repudio y Rosalía borró el posteo.
  • La controversia escala previo a su show en Buenos Aires en agosto, pese a que la artista española siempre manifestó un fuerte vínculo y admiración por la cultura argentina.
Resumen generado con IA

La cantante española Rosalía volvió a quedar en el centro de la controversia luego de que se viralizara un video compartido en TikTok relacionado con la final del Mundial 2026, en la que España venció a la Selección Argentina. La publicación, que posteriormente fue eliminada por la artista, generó un intenso debate en las redes sociales por el significado que muchos usuarios le atribuyeron a la canción utilizada en el clip.

Qué compartió Rosalía tras la final del Mundial y por qué miles de argentinos la cuestionan

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El video original pertenecía a Mía Khalifa, quien celebró el campeonato español con una publicación acompañada por la frase: "Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas". La polémica escaló cuando Rosalía decidió repostear ese contenido en su perfil.

Por qué la canción "La Perla" quedó en el centro de la polémica

El video estaba musicalizado con "La Perla", una de las canciones incluidas en Lux, el último álbum de Rosalía. En el clip se escucha un fragmento de la letra que dice: "La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía".

Fue precisamente el uso de la palabra "perla" lo que despertó la indignación de numerosos usuarios argentinos. En el contexto del video, muchos interpretaron que el término hacía referencia de manera despectiva a la Selección Argentina tras la derrota en la final del Mundial.

Sin embargo, dentro de la obra de Rosalía, el tema no fue escrito con una referencia al fútbol ni a un país. La canción aborda una historia personal y retrata a una expareja conflictiva y emocionalmente dañina, aunque la artista nunca confirmó públicamente quién inspiró la letra.

Aun así, el hecho de que ese tema acompañara una publicación que celebraba el triunfo de España fue interpretado por muchos hinchas como una provocación.

Rosalía eliminó la publicación antes de su visita a la Argentina

La controversia aumentó cuando trascendió que la cantante había compartido el video desde su propia cuenta de TikTok. Mientras algunos seguidores consideraron que el reposteo solo respondía a que la publicación utilizaba una canción de su autoría, otros entendieron que el gesto resultaba desafortunado en un contexto de fuerte sensibilidad por la derrota argentina en la final.

Con el correr de las horas, Rosalía eliminó la publicación, aunque las capturas del reposteo ya se habían viralizado y continuaron alimentando el debate en las redes sociales. La situación ocurre, además, a pocos días de su presentación en Buenos Aires, prevista para la primera semana de agosto.

El vínculo de Rosalía con la Argentina

La repercusión sorprendió a muchos de sus seguidores porque la artista ha manifestado en distintas oportunidades su cercanía con el público argentino. Durante una entrevista el año pasado en el programa Otro Día Perdido, Rosalía contó que le gustaría conocer a Lionel Messi y también destacó el trabajo de las cantantes Nathy Peluso y Emilia Mernes. Además, expresó su admiración por la escritora Mariana Enriquez, de quien se declaró fan.

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