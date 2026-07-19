La final que Argentina nunca pudo jugar: las claves que explican la derrota contra España

Durante este Mundial hubo un momento en el que Italia 90 comenzó a aparecerse por pantallazos. Argentina avanzaba con el corazón en la mano, sufriendo, luchando, metiéndole algo de épica a cada clasificación. Pero también iba dejando una sensación de que a medida que avanzaba iba dejando algo en cada estación. Un susto contra Egipto, un esfuerzo enorme contra Suiza, una semifinal de máxima exigencia frente a Inglaterra y un grupo que, partido tras partido, fue encontrando respuestas desde el carácter cuando el fútbol no alcanzaba.