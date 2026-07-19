La final que Argentina nunca pudo jugar: las claves que explican la derrota contra España

Resumen para apurados
- España venció 1-0 a Argentina y se coronó campeona del Mundial 2026 en Nueva York/Nueva Jersey, tras superar tácticamente al equipo de Scaloni con un gol de Ferran Torres.
- La selección argentina llegó al límite físico, sufrió lesiones clave, la expulsión de Enzo Fernández y fue dominada por España, siendo el arquero Dibu Martínez la gran figura.
- La derrota evoca la mística e impotencia de Italia 90, cerrando un ciclo de enorme desgaste físico y emocional, y consolidando a España como la indiscutible potencia mundial.
Durante este Mundial hubo un momento en el que Italia 90 comenzó a aparecerse por pantallazos. Argentina avanzaba con el corazón en la mano, sufriendo, luchando, metiéndole algo de épica a cada clasificación. Pero también iba dejando una sensación de que a medida que avanzaba iba dejando algo en cada estación. Un susto contra Egipto, un esfuerzo enorme contra Suiza, una semifinal de máxima exigencia frente a Inglaterra y un grupo que, partido tras partido, fue encontrando respuestas desde el carácter cuando el fútbol no alcanzaba.
Las grandes selecciones también llegan golpeadas a las finales. Y esta de Lionel Scaloni llegó así al Nueva York/Nueva Yersey Stadium. Con futbolistas al límite, con cambios obligados y con la necesidad de volver a competir desde el corazón. Pero esta no alcanzó, porque enfrente hubo una España que jugó una final casi perfecta.
Hay definiciones que se resuelven por un detalle. Un penal, un rebote o una pelota parada. Pero esta no. El gol de Ferran Torres, en el inicio del segundo tiempo suplementario, apenas terminó de ponerle resultado a una superioridad que España había construido desde el primer segundo de partido.
Nunca dejó que Argentina jugara el partido que había imaginado. La Selección no pudo presionar alto, no recuperó rápido la pelota, no encontró sociedades en el medio campo y tampoco logró acercar a Lionel Messi a la zona en la que más daño suele hacer. Julián Álvarez quedó desconectado, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister pasaron más tiempo persiguiendo rivales que administrando la pelota y, Rodrigo De Paul y Nicolás González no consiguieron romper líneas en ningún momento. España le quitó todas esas referencias.
Rodri manejó el ritmo hasta que dejó la cancha, y cuando Luis de la Fuente decidió reemplazarlo por Martín Zubimendi, nada cambió. La posesión siguió siendo española, el dominio territorial también y Argentina continuó persiguiendo sombras. Eso habla menos de un futbolista que de una idea porque España funcionó como un equipo convencido de lo que debía hacer.
Scaloni, además, fue perdiendo soldados por el camino. Lisandro Martínez no pudo terminar el primer tiempo, Gonzalo Montiel dejó la cancha, Cristian Romero también salió reemplazado, De Paul tuvo que abandonar el partido y, más tarde, Álvarez también dejó su lugar. A eso se sumó la expulsión de Fernández en el suplementario. Cada modificación buscó cambiar una historia que nunca terminó de modificarse. Y el mejor futbolista argentino terminó siendo Emiliano Martínez.
Y pocas veces una afirmación dice tanto sobre una final. “Dibu” sostuvo el partido durante más de 100 minutos. Le tapó situaciones clarísimas a Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Ferran Torres, Nico Williams, Mikel Merino y hasta un tiro libre de Lamine Yamal que parecía llevar destino de gol. Si Argentina llegó con vida al suplementario fue exclusivamente por su arquero. Del otro lado, España siguió insistiendo.
El 1 a 0 nació como habían nacido casi todas sus oportunidades. Bue técnica, circulación de balón, un centro de Pedro Porro, Williams la bajó de cabeza y Torres le “rompió” el arco a “Dibu”. Ese tanto fue la consecuencia lógica de un partido que llevaba casi dos horas inclinándose hacia el mismo lado.
Porque Argentina prácticamente nunca consiguió discutir el desarrollo. Fue una tarde de esas en la que le costó construir situaciones. España le quitó la pelota, le quitó los espacios y, sobre todo, le quitó la posibilidad de imponer su identidad. La “Scaloneta” pasó de ser un equipo que acostumbraba a decidir dónde y cómo se jugaban los partidos a otro obligado a resistir, a correr detrás de la pelota y esperar una oportunidad que casi nunca apareció.
Sin embargo, el fútbol siempre concede una última oportunidad y Argentina la tuvo.
A los 119 minutos, Messi encontró a Giuliano Simeone, el centro cruzó toda el área y un defensor español alcanzó a despejar sobre la línea cuando el empate parecía inevitable. En la acción siguiente, otro córner ejecutado por el capitán terminó con un remate de Simeone por encima del travesaño.
Fueron apenas un puñado de segundos, los únicos en los que España sintió que la Copa podía escapársele. Pero también llegaron demasiado tarde.
Por eso el recuerdo de Italia 90 vuelve inevitablemente. Aquella Selección también llegó a la última función dejando enormes cantidades de energía en el camino. También perdió futbolistas durante la final y también sufrió una expulsión. También encontró en su arquero al gran sostén de la ilusión y también terminó chocando contra un rival que, esa tarde, fue superior.
No son equipos ni Mundiales iguales, pero el desenlace tiene un aire conocido. Durante toda esta Copa, Argentina encontró siempre una manera de seguir. Algunas veces desde el fútbol, otras desde la personalidad y muchas desde la convicción de un grupo que aprendió a competir incluso cuando no tenía todo bajo control.
En la final apareció un rival que no le permitió aferrarse a ninguna de esas virtudes. España fue el mejor equipo del torneo y en la última tarde terminó confirmándolo.
Levantó la Copa porque durante 120 minutos consiguió que la final se jugara exactamente como ella quería y porque Torres acertó un pleno gigante.
Argentina peleó hasta la última pelota pero, como aquella Selección de Italia 90, llegó a la última estación con demasiadas batallas encima.