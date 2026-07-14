Cinco meses para aprender a vender por internet: así será el curso gratuito de la Fundación León

Resumen para apurados
- Fundación León lanzará el 4 de agosto en Tucumán un curso gratuito de comercio electrónico para jóvenes de 18 a 30 años, con el fin de capacitarlos en ventas digitales.
- El trayecto durará cinco meses con modalidad híbrida y clases obligatorias. Los requisitos son tener secundario completo, PC, internet y superar una entrevista de admisión.
- Con aval de la Universidad Nacional de Tucumán, el programa busca mejorar la inserción laboral de los jóvenes y aportar herramientas clave para el comercio y las pymes locales.
Aprender a vender productos y servicios por internet, analizar ventas digitales y conocer las herramientas que utilizan las tiendas virtuales son algunos de los objetivos del curso de Auxiliar Analista en E-Commerce impulsado por Fundación León. El curso tendrá una duración de cinco meses y permitirá que los participantes incorporen conocimientos vinculados con el comercio electrónico.
La propuesta es gratuita y las clases comenzarán el martes 4 de agosto y se desarrollarán todos los martes, de 17 a 19, mediante una modalidad híbrida que alternará encuentros virtuales y presenciales.
Las actividades presenciales se realizarán en Miguel Lillo 365, oficina 1, en San Miguel de Tucumán. La asistencia a esas instancias será obligatoria para poder obtener la certificación al finalizar la capacitación.
Cuáles son los requisitos para participar
Para postularse, los interesados deberán tener entre 18 y 30 años y haber completado sus estudios secundarios. También tendrán que residir en Tucumán.
Otro de los requisitos es contar con una computadora y una buena conexión a internet para participar de las clases virtuales y realizar las actividades previstas durante la formación.
Aunque la participación es gratuita, los cupos son limitados. Completar el formulario no implica el ingreso automático al curso: luego de la postulación, se contactará a cada aspirante para realizar una entrevista de admisión.
Cómo inscribirse al curso de e-commerce
La preinscripción se realiza mediante un formulario en línea (docs.google.com/forms/d). Toda la información y el acceso al formulario se encuentran disponibles en el enlace de la biografía de Instagram de la Fundación: @fundacionleontucuman
Una vez completado el formulario, las personas seleccionadas para continuar con el proceso serán contactadas para coordinar la entrevista.
La capacitación contará con certificación de la Universidad Nacional de Tucumán y busca acercar a los jóvenes herramientas prácticas para desenvolverse en una actividad que atraviesa a emprendimientos, comercios y empresas de distintos tamaños.