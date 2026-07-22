Ludopatía: Alfredo Toscano hizo público el caso de su hijo

La decisión de hablar

Toscano aseguró que su hijo perdió bienes durante este proceso y denunció que la familia sufrió amenazas y escraches. “Esta gente se aprovecha de la debilidad, de la adicción. Además genera temor. Vi mucha violencia”, afirmó y contó que aparecieron carteles de escraches cerca de la casa de su hijo, de la Legislatura y de otros lugares que frecuenta la familia. “Nos costó muchísimo tomar la decisión de denunciar estos escraches. Nos presentamos ante la Justicia, mi hijo también se presentó y contó todo lo que está pasando. Ahora será la Justicia la que determine si esto es legal o no”, señaló.