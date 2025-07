Alfredo Toscano pidió frenar la remoción de adoquines históricos en Barrio Sur

“San Miguel de Tucumán no puede darse el lujo de perder lo que no se puede recuperar”, sostuvo Toscano, al cuestionar los trabajos que se están llevando a cabo con el argumento de solucionar “hundimientos”. Para el legislador, esos problemas tienen soluciones técnicas que no requieren destruir el adoquinado. “Se puede levantar, nivelar el terreno y volver a colocar los adoquines, como se hace en cualquier ciudad que respeta su historia”, afirmó.