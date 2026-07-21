Encontraron casi 11 kilos de cocaína ocultos en una moto durante un control vial

Resumen para apurados
- Gendarmería Nacional incautó casi 11 kilos de cocaína ocultos en una moto durante un control vial en la Ruta Nacional 34, Salta, tras detectar tráfico ilícito.
- Los efectivos notaron anomalías en el vehículo y el perro antinarcóticos "Apache" alertó sobre la sustancia, confirmada como cocaína tras las pruebas de campo.
- La Fiscalía Federal de Tartagal dispuso la detención del conductor y el decomiso de la droga y el rodado, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.
Un operativo de Gendarmería Nacional permitió secuestrar casi 11 kilos de cocaína que estaban ocultos en una motocicleta durante un control realizado sobre la Ruta Nacional N° 34. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Sección Vial “Caraparí”, dependiente del Escuadrón 61 “Salvador Mazza”.
El hecho ocurrió cuando los uniformados realizaban controles en el Puesto de Control Fijo de la Fuerza, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 34, a la altura del kilómetro 1.484. En ese lugar, los gendarmes detuvieron la marcha de una moto scooter que circulaba por la zona y le solicitaron al conductor que descendiera del vehículo.
Durante la inspección, los funcionarios advirtieron irregularidades en la estructura delantera y en el piso (apoya pies) del rodado, lo que motivó una revisión más exhaustiva.
El hallazgo con ayuda de un perro antinarcóticos
Ante la sospecha, el guía junto al can antinarcóticos “Apache” realizaron el pasaje correspondiente por la motocicleta. Según informaron desde Gendarmería, el animal reaccionó exaltadamente al olfatear el sector donde se observaban las anomalías, confirmando la posible presencia de sustancias ilícitas.
En presencia de testigos, los uniformados desmontaron el chasis de la moto y encontraron 10 paquetes envainados distribuidos en esos sectores. En el interior de los envoltorios había una sustancia blancuzca.
Luego de realizar las pruebas de campo Narcotest, los resultados fueron positivos para cocaína. A partir de ello, la Fiscalía Federal de Tartagal dispuso el decomiso de un total de 10 kilos 994 gramos de la droga, además del vehículo, un celular y otros elementos de interés para la investigación.
El involucrado quedó detenido por una infracción a la Ley 23.737, según lo dispuesto por la autoridad judicial interviniente.