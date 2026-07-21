Encontraron casi 11 kilos de cocaína ocultos en una moto durante un control vial

El hecho ocurrió cuando los uniformados realizaban controles en el Puesto de Control Fijo de la Fuerza, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 34, a la altura del kilómetro 1.484. En ese lugar, los gendarmes detuvieron la marcha de una moto scooter que circulaba por la zona y le solicitaron al conductor que descendiera del vehículo.