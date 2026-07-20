Seguridad

Cayó una banda narco que operaba entre Salta y Jujuy: un preso dirigía la organización desde la cárcel

La investigación, que se extendió durante seis meses, permitió interceptar un vehículo acondicionado para ocultar la droga. Tras el operativo, la Justicia ordenó 12 allanamientos simultáneos en Jujuy, Salta y una cárcel federal.

Cayó una banda narco que operaba entre Salta y Jujuy: un preso dirigía la organización desde la cárcel
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Gendarmería desarticuló una banda narco en Salta y Jujuy tras detener a siete personas, entre ellas un preso que dirigía la organización familiar desde la cárcel.
  • Tras seis meses de investigación, se hallaron 61 kilos de cocaína en un auto en Ruta 9, lo que derivó en 12 allanamientos en Jujuy, Salta y la cárcel donde operaba el líder.
  • La causa continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, que busca determinar el alcance real de la organización criminal y desmantelar por completo su red de distribución.
Resumen generado con IA

Una organización narcocriminal que operaba entre las provincias de Jujuy y Salta fue desarticulada por la Gendarmería Nacional tras una investigación de seis meses. El operativo culminó con la detención de siete personas pertenecientes a un mismo clan familiar y el secuestro de más de 61 kilos de cocaína, además de armas, vehículos, teléfonos celulares y una importante suma de dinero en efectivo.

El procedimiento fue llevado adelante entre el 18 y el 19 de julio por efectivos de las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Salta, con apoyo de personal de investigaciones de Jujuy y La Quiaca.

Cómo descubrieron el cargamento de cocaína

Como parte de la investigación, los gendarmes identificaron un vehículo sospechoso que transportaba estupefacientes. Ante esa situación, solicitaron la colaboración de efectivos de la Sección Tres Cruces del Escuadrón 21 "La Quiaca", quienes realizaban controles sobre la Ruta Nacional 9.

Durante la inspección, un perro detector de narcóticos marcó la presencia de droga. Los uniformados hallaron 58 paquetes de cocaína ocultos en compartimentos especialmente acondicionados dentro del torpedo y los zócalos del vehículo.

Las pruebas de narcotest confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 61 kilos y 514 gramos.

Doce allanamientos y siete detenidos

A partir del hallazgo del cargamento, el Juzgado Federal de Jujuy ordenó 12 allanamientos simultáneos en distintos puntos de San Salvador de Jujuy, La Quiaca, la ciudad salteña de General Güemes y una cárcel federal, donde permanecía detenido uno de los integrantes de la organización.

Según la investigación, el preso continuaba coordinando las maniobras de la banda desde el establecimiento penitenciario mediante un teléfono celular.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas siete personas, entre ellas el interno que integraba la organización.

Qué secuestró Gendarmería

Durante los allanamientos, los efectivos incautaron una gran cantidad de elementos vinculados con la actividad de la banda, entre ellos:

Más de 61 kilos de cocaína.

12 vehículos, incluidos dos camiones.

Una pistola.

Dos chalecos antibalas.

47 municiones calibre 9 milímetros.

Seis municiones calibre 7,62.

Tres cartuchos calibre 36.

40 teléfonos celulares de alta gama.

Cuatro notebooks.

Nueve pendrives.

$1.618.650 en efectivo.

26.000 dólares estadounidenses.

La causa continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, que busca determinar el alcance de la organización y establecer si existen otros integrantes vinculados a la red de narcotráfico que operaba entre Jujuy y Salta.

Temas TucumánSaltaJujuyGendarmería Nacional Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina
1

La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina

Fútbol 1, delincuentes 0: El lapidario ataque de The Telegraph contra la Selección Argentina
2

"Fútbol 1, delincuentes 0": El lapidario ataque de "The Telegraph" contra la Selección Argentina

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país
3

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?
4

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

El posteo de Chiqui Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección
5

El posteo de "Chiqui" Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

Ranking notas premium
El Mundial en el espejo
1

El Mundial en el espejo

Andar en moto en el reino de la anomia vial
2

Andar en moto en el reino de la anomia vial

Vacaciones de invierno en Tucumán: una oportunidad para descubrir los secretos del Cementerio del Oeste
3

Vacaciones de invierno en Tucumán: una oportunidad para descubrir los secretos del Cementerio del Oeste

Recuerdos fotográficos: Ernesto Padilla y el Trópico de Capricornio en Humahuaca
4

Recuerdos fotográficos: Ernesto Padilla y el Trópico de Capricornio en Humahuaca

“La Brujineta”, el grupo que busca proteger energéticamente a la Selección
5

“La Brujineta”, el grupo que busca proteger energéticamente a la Selección

Más Noticias
Video: la noche en que la Mate de Luna fue un autódromo clandestino hasta que llegó la Policía

Video: la noche en que la Mate de Luna fue un "autódromo clandestino" hasta que llegó la Policía

El hiriente posteo de una leyenda de Alemania contra la selección argentina tras la final del Mundial

El hiriente posteo de una leyenda de Alemania contra la selección argentina tras la final del Mundial

La Selección argentina vuelve al país tras el Mundial: cómo será el operativo, quiénes llegarán y qué pasará con los festejos

La Selección argentina vuelve al país tras el Mundial: cómo será el operativo, quiénes llegarán y qué pasará con los festejos

El posteo de Chiqui Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

El posteo de "Chiqui" Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

Fútbol 1, delincuentes 0: El lapidario ataque de The Telegraph contra la Selección Argentina

"Fútbol 1, delincuentes 0": El lapidario ataque de "The Telegraph" contra la Selección Argentina

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

Colapinto en Bélgica: una maniobra de leyenda, resistencia heroica y un punto para Alpine

Colapinto en Bélgica: una maniobra de leyenda, resistencia heroica y un punto para Alpine

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

Comentarios