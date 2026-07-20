Cayó una banda narco que operaba entre Salta y Jujuy: un preso dirigía la organización desde la cárcel

Una organización narcocriminal que operaba entre las provincias de Jujuy y Salta fue desarticulada por la Gendarmería Nacional tras una investigación de seis meses. El operativo culminó con la detención de siete personas pertenecientes a un mismo clan familiar y el secuestro de más de 61 kilos de cocaína, además de armas, vehículos, teléfonos celulares y una importante suma de dinero en efectivo.