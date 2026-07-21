“Dolor y desesperación”: el desgarrador mensaje del hijo de Ernestina Pais a casi un mes de su muerte
Benicio Guyot compartió una emotiva carta en sus redes sociales en la que relató cómo atraviesa el duelo, recordó los últimos momentos junto a ella y expresó el profundo dolor que siente por su ausencia.
Resumen para apurados
- Benicio Guyot Pais, hijo de la conductora Ernestina Pais, publicó una carta en Instagram a casi un mes de la muerte de su madre en Argentina para expresar su duelo.
- El joven compartió fragmentos de sus últimos chats y lamentó no haberle manifestado su amor a tiempo, mientras se conocen los avances de la investigación del deceso.
- La publicación expone la intimidad del duelo familiar tras la partida de la figura pública y evidencia la dificultad del proceso de aceptación de la pérdida.
El hijo de Ernestina Pais, Benicio Guyot Pais, volvió a abrir su corazón en las redes sociales y compartió un conmovedor mensaje dedicado a su madre.A través de una serie de historias de Instagram, el joven describió cómo transita el duelo y expuso sentimientos íntimos sobre una pérdida que, según confesó, cambió su vida por completo.
En una de sus publicaciones, comenzó relatando el vacío que dejó la ausencia de Ernestina: "Te pienso y te abrazo mientras me rompo en mil pedazos. Leo nuestros últimos mensajes. Estábamos tan bien. Todo iba tan bien".
Luego describió, con un tono profundamente emotivo, cómo algunos días quedaron marcados para siempre por la tragedia. "Manchados para siempre los viernes en mi vida, llenos de dolor y desesperación", escribió, antes de reconocer las palabras que siente que quedaron pendientes.
"Contemplo todo lo que no te dije, todo lo que no me animé a admitir que sentía. Que te amaba, tanto y tanto. Que no, no me das vergüenza, y que sí, que sí me enorgullecés. Pero sé que ya es tarde", expresó.
El recuerdo del vínculo con su madre
En otro tramo de la carta, Benicio reflexionó sobre el fuerte lazo que los unía y la huella que ese amor dejó en su vida.
"Te cuido aunque ya no estés. Porque siento que sí. Siento que si levanto el teléfono y te quiero llamar, me vas a contestar, pero sé que no, que no va a suceder. Porque el amor que yo recibía de tu parte, con todos los defectos que puede tener cualquier relación, lo tengo impregnado en cada parte de mi ser. Porque lo siento, lo siento tan fuerte", escribió.
"No caigo en que ya no estás"
El mensaje concluyó con una de las reflexiones más dolorosas de toda la publicación, en la que dejó al descubierto la dificultad para aceptar la pérdida de su madre.
"Porque no caigo. No caigo en que ya no estás, en que ya no me vas a llenar de besos el cachete mientras me repetís que me amás, y yo, tan iluso, de creer que eso duraría para siempre. Porque nada lo es. Y cómo cuesta darse cuenta, lo suficientemente tarde, de todo lo que uno podría haber hecho distinto", concluyó.