Ronnie Arias recordó a Ernestina Pais y reveló el motivo de la pelea que los distanció.

Sin embargo, lejos de responsabilizar únicamente a la conductora, hizo una autocrítica y reconoció que ambos tuvieron parte de la responsabilidad. "Fue un tema de inseguridad de los dos lados: ella perdió a su mentor y yo perdí al mío, porque el que nos iba marcando el camino era Jorge. Yo creo que fue un problema de los dos: yo no saber ubicarme y ella no saber ubicarse. No es fácil armar una pareja de conducción", reflexionó.