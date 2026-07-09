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Ronnie Arias recordó a Ernestina Pais y reveló el motivo de la pelea que los distanció

Durante una entrevista con Ángel de Brito, el conductor compartió anécdotas inéditas, habló del conflicto que marcó su relación y recordó la última charla que mantuvo con la exconductora de CQC.

Ronnie Arias recordó a Ernestina Pais y reveló el motivo de la pelea que los distanció.
Ronnie Arias recordó a Ernestina Pais y reveló el motivo de la pelea que los distanció.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tras la muerte de Ernestina Pais, Ronnie Arias reveló en el canal Bondi Live que su distanciamiento se debió a inseguridades mutuas tras perder a su mentor Jorge Guinzburg.
  • El conflicto profesional surgió al co-conducir Mañanas informales tras la muerte de Jorge Guinzburg. Años después, ambos lograron reconciliarse mediante una charla telefónica.
  • Estas declaraciones cierran un ciclo de disputas en el espectáculo argentino y exponen el complejo desafío de la co-conducción televisiva ante la pérdida de referentes.
Resumen generado con IA

La trágica muerte de Ernestina Pais sigue generando conmoción en el mundo del espectáculo. En las últimas horas, Ronnie Arias  rompió el silencio y recordó el vínculo que mantuvo con la conductora, con quien compartió años de trabajo y amistad antes de protagonizar un largo distanciamiento.

Durante una entrevista en el programa de streaming Ángel responde (Bondi Live), el periodista habló con emoción sobre la partida de quien llamaba cariñosamente "Ernesto" y confesó que, pese a los años en los que estuvieron alejados, nunca dejó de quererla.

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"Ustedes saben que yo estuve muy peleado con Ernestina, pero la vida hace que esas peleas de cartel se diluyan. Yo sé cuánto le afectó la muerte de Jorge", expresó, en referencia a Jorge Guinzburg, con quien ambos trabajaron en el exitoso ciclo Mañanas informales (El Trece).

Luego, Arias recordó cómo reaccionó cuando recibió la noticia del fallecimiento de la ex conductora. "El día que muere Ernesto, como le decía yo porque era un chongo, me llama Carla Peterson y me pregunta: '¿Qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza?'. Y yo le dije: 'Su risa', porque tenía una risa que llenaba todos los espacios", contó visiblemente conmovido.

El motivo de la pelea entre Ronnie Arias y Ernestina Pais

Durante la charla con Ángel de Brito, Arias explicó qué fue lo que deterioró la relación que habían construido durante tantos años de trabajo. "Loca como una cabra. Cuando fuimos amigos éramos de fierro y cuando fuimos enemigos fuimos de fierro. Me ha llamado a las tres de la mañana para putearme", recordó.

Más adelante profundizó sobre el origen del conflicto. "El quilombo se armó en tu programa", le dijo a Ángel de Brito. "Ahí conté que no la había pasado bien, se sabía en el canal, no es que yo estaba loco. Y yo siempre le decía a Ernesto: 'Loca, si hubieras bajado un cambio, todavía estábamos al aire'".

Qué dijo Malena Guinzburg sobre el video homenaje a Jorge y Ernestina Pais hecho con IA

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Sin embargo, lejos de responsabilizar únicamente a la conductora, hizo una autocrítica y reconoció que ambos tuvieron parte de la responsabilidad. "Fue un tema de inseguridad de los dos lados: ella perdió a su mentor y yo perdí al mío, porque el que nos iba marcando el camino era Jorge. Yo creo que fue un problema de los dos: yo no saber ubicarme y ella no saber ubicarse. No es fácil armar una pareja de conducción", reflexionó.

La última charla que compartieron

Por último, Arias reveló que, aunque nunca volvieron a verse personalmente, lograron recomponer el vínculo a través de una conversación telefónica luego de una de las internaciones de Ernestina Pais.

"Yo la quiero. Hablamos por teléfono, pero no nos vimos más, no se dio. Cuando salió de la primera internación la llamé y le dije: 'Ernesto, hoy y siempre'. Y ella me respondió: 'Te quiero, pu...'", recordó con emoción.

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