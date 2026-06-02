Caso YPF: la Justicia de Nueva York rechazó el pedido de Burford de revisar su fallo a favor de la Argentina

Resumen para apurados
- La Justicia de EE. UU. rechazó el pedido del fondo Burford para revisar el fallo que exime a la Argentina e YPF de pagar U$S 16.000 millones por la estatización de la petrolera.
- La decisión del tribunal de apelaciones confirma la resolución de marzo pasado, la cual había revocado una condena en primera instancia dictada por la jueza Loretta Preska.
- El fallo consolida el plan de crecimiento de YPF hacia 2031, impulsa las exportaciones energéticas y ratifica la solidez de la defensa jurídica del Estado argentino.
La Justicia de Estados Unidos falló este martes a favor de la Argentina en la causa por la estatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y evitó que el país tenga que afrontar un pago de U$S16.000 millones más intereses.
El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, celebró la resolución judicial de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York y remarcó el impacto que tiene para la compañía y para el Estado argentino.
“Hoy el pleno de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de EEUU denegó la petición impulsada por Burford de revisar el fallo emitido el 27 de marzo en el que se dejó fuera del caso tanto a YPF como a la Argentina”, escribió Marín en su cuenta de X.
El directivo sostuvo además que la decisión ratifica lo resuelto previamente por la Justicia estadounidense. “Esta decisión confirma lo ya decidido, evitando para nuestro país un pago de 16.000.000.000 de dólares más intereses. Para YPF es un capítulo muy relevante porque nos permite consolidar nuestro Plan 4x4, impulsar las exportaciones, proyectarnos hacia el 2031, y posicionar a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo. Esto nos impulsa a seguir trabajando con determinación y confianza en el futuro de YPF, generando valor para la compañía y sus accionistas", señaló.
La resolución conocida este martes se produce después de que, a principios de abril, la misma Cámara dejara en suspenso todas las apelaciones pendientes relacionadas con el caso y cancelara la audiencia que había sido programada para el 16 de ese mes.
Aquella medida estuvo vinculada al fallo dictado a fines de marzo, cuando el tribunal revocó la condena de U$S16.100 millones que había impuesto en primera instancia la jueza Loretta Preska.
Hoy el pleno de la CÃ¡mara de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU denegÃ³ la peticiÃ³n impulsada por Burford de revisar el fallo emitido el 27 de marzo en el que se dejÃ³ fuera del caso tanto a @YPFoficial como a la Argentina.— Horacio MarÃn (@HoracioMarin_ok) June 2, 2026
Esta decisiÃ³n confirma lo ya decidido, evitandoâ¦ pic.twitter.com/4JFHE3mArI
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación también celebraron la decisión mediante un comunicado oficial. “La decisión del tribunal, que niega la solicitud de revisión del fallo por el pleno de los integrantes activos de la Cámara de Apelaciones, constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país”, indicaron.
El organismo destacó además la relevancia institucional del resultado judicial. “Este resultado representa un nuevo hito para la defensa de los intereses del Estado Nacional y ratifica la importancia de sostener una política jurídica internacional basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa soberana del interés público”, concluyó la Procuración.