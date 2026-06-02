Caso YPF: la Justicia de Nueva York rechazó el pedido de Burford de revisar su fallo a favor de la Argentina

El directivo sostuvo además que la decisión ratifica lo resuelto previamente por la Justicia estadounidense. “Esta decisión confirma lo ya decidido, evitando para nuestro país un pago de 16.000.000.000 de dólares más intereses. Para YPF es un capítulo muy relevante porque nos permite consolidar nuestro Plan 4x4, impulsar las exportaciones, proyectarnos hacia el 2031, y posicionar a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo. Esto nos impulsa a seguir trabajando con determinación y confianza en el futuro de YPF, generando valor para la compañía y sus accionistas", señaló.