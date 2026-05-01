Un fondo redobla la presión para embargar activos argentinos por la expropiación de Aerolíneas

Resumen para apurados
- Titan Consortium busca embargar activos de Argentina en EE.UU. para cobrar U$S 390,9 millones tras el fallo del Ciadi por la expropiación de Aerolíneas Argentinas e impagos previos.
- La Justicia de EE.UU. reconoció el fallo tras 16 meses de mora. El fondo busca prioridad sobre los colaterales de bonos Brady en Nueva York, disputados también por otros acreedores.
- La presión de Titan interfiere en acuerdos previos con otros fondos y complica la estrategia judicial argentina. El caso subraya la vulnerabilidad de activos soberanos ante juicios.
Titan Consortium, el fondo que tiene un laudo favorable del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (Ciadi) por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, busca embargar activos del país para cobrar los U$S390,9 millones que Argentina no pagó.
El fondo consiguió que una corte del distrito de Columbia reconociera la sentencia, un paso clave ya que los arbitrajes del tribunal del Banco Mundial no son ejecutables por sí mismos, pero sirven como antecedente para recurrir a la justicia ordinaria.
Según informó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, Argentina lleva 16 meses sin pagar la sentencia. El fondo Titan buscará establecer prioridad por sobre otros acreedores para cobrarse con el colateral de los bonos Brady que estaban depositados en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
En marzo, el gobierno había acordado usar esos mismos colaterales para pagar y cerrar el litigio con los fondos Attestor y Bainbridge, que reclamaban sentencias impagas por el default de 2001. El reclamo de Titan podría interponerse en el cierre de ese caso.
El caso por la expropiación de Aerolíneas Argentinas tuvo laudo favorable a los demandantes en el Ciadi en 2019. Recién en 2024, Titan logró que la justicia de Estados Unidos reconociera la sentencia. En noviembre de ese año, parecía que ambas partes iban a llegar a un acuerdo para evitar un nuevo juicio, pero Argentina cambió su estrategia judicial y no canceló la deuda. Así, Titan inició los procedimientos para ejecutar el fallo mediante el embargo de activos soberanos, aunque es difícil encontrar bienes o cuentas que cumplan con los requisitos.
Por eso, todos los acreedores ponen la mirada sobre los bonos del Tesoro de EE.UU. que funcionaron como colateral de los bonos Brady emitidos en la década del 90. El monto, sin embargo, no alcanza para abonar a todos los demandantes.