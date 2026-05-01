Un fondo redobla la presión para embargar activos argentinos por la expropiación de Aerolíneas

El caso por la expropiación de Aerolíneas Argentinas tuvo laudo favorable a los demandantes en el Ciadi en 2019. Recién en 2024, Titan logró que la justicia de Estados Unidos reconociera la sentencia. En noviembre de ese año, parecía que ambas partes iban a llegar a un acuerdo para evitar un nuevo juicio, pero Argentina cambió su estrategia judicial y no canceló la deuda. Así, Titan inició los procedimientos para ejecutar el fallo mediante el embargo de activos soberanos, aunque es difícil encontrar bienes o cuentas que cumplan con los requisitos.