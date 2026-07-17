¿Quién es la mujer que acompaña a Antonela Roccuzzo en cada partido de la Selección?
Una imagen compartida por Antonela Roccuzzo tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial despertó la curiosidad de los hinchas. El abrazo con una mujer reflejó un vínculo que se fortaleció durante el torneo.
Resumen para apurados
- Tras clasificar a la final del Mundial 2026 en EE. UU., Antonela Roccuzzo se volvió viral al celebrar abrazada a Muriel López Benítez, pareja del defensor Lisandro Martínez.
- López Benítez fue la única pareja de un futbolista que compartió el palco con Roccuzzo durante el torneo, consolidando una estrecha amistad que sorprendió a los hinchas.
- La imagen resalta la unión del entorno íntimo de la Selección y perfila a ambas mujeres como figuras clave de apoyo de cara a la gran final del torneo mundialista.
La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente llamó la atención de los hinchas. Entre las fotos que Antonela Roccuzzo compartió en sus redes sociales no apareció junto a Lionel Messi ni con sus hijos, sino abrazada a una mujer que la acompañó durante gran parte del torneo.
La postal despertó la curiosidad de miles de usuarios y volvió a poner en evidencia el vínculo que la esposa del capitán argentino construyó con Muriel López Benítez, pareja del defensor Lisandro Martínez.
La amistad entre Antonela Roccuzzo y Muriel López Benítez
Aunque ambas mantienen un perfil bajo y suelen resguardar su vida privada, durante el Mundial se mostraron juntas en varias oportunidades.
Muriel López Benítez fue la única pareja de un futbolista de la Selección argentina que compartió el palco con Antonela Roccuzzo durante los partidos del equipo de Lionel Scaloni, un detalle que no pasó inadvertido entre los seguidores de la Scaloneta.
La imagen publicada tras la clasificación las muestra abrazadas, de espaldas y observando los festejos sobre el campo de juego. Para muchos hinchas, esa escena reflejó la cercanía que desarrollaron durante la estadía de la delegación argentina en Estados Unidos.
La foto que se volvió viral tras el triunfo de Argentina
La imagen fue una de las más comentadas de la publicación de Antonela Roccuzzo, ya que mostró una faceta poco habitual de la esposa de Lionel Messi.
Además de esa postal, Antonela celebró el pase a la final con un breve mensaje en sus historias de Instagram: "¡Gracias Dios, vamos Argentina! ¡A la final!", acompañado por distintas fotografías de los festejos.