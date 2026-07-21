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Cómo crear videos para redes: la Unsta lanza una diplomatura abierta al público

Comenzará el 17 de agosto, será completamente virtual y está destinada a quienes quieran aprender a producir contenido audiovisual para Instagram, TikTok, YouTube y otras plataformas.

A DISTANCIA. La propuesta incluye seis módulos sobre narrativa, producción, edición y lenguaje audiovisual. Está dirigida tanto a estudiantes como a profesionales y público en general.
A DISTANCIA. La propuesta incluye seis módulos sobre narrativa, producción, edición y lenguaje audiovisual. Está dirigida tanto a estudiantes como a profesionales y público en general.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La UNSTA dictará desde el 17 de agosto una diplomatura virtual de comunicación audiovisual en redes, para capacitar al público en producción de contenido digital.
  • El programa de seis módulos abarca desde narrativa hasta edición. Surge ante la consolidación de las redes como herramienta de trabajo clave para diversas profesiones.
  • La propuesta democratiza el acceso a destrezas digitales esenciales, fortaleciendo la inserción laboral y el desarrollo de marcas personales en el entorno digital.
Resumen generado con IA

Las redes sociales dejaron de ser solo un espacio para compartir fotos. Hoy son una herramienta de trabajo para periodistas, emprendedores, docentes, marcas, creadores de contenido y profesionales de casi cualquier disciplina. Con ese escenario como punto de partida, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) abrirá una nueva Diplomatura en Comunicación Audiovisual aplicada a Redes Sociales, que comenzará el 17 de agosto y se dictará de manera virtual.

La propuesta apunta a quienes buscan aprender a producir contenido audiovisual para plataformas digitales, desde la planificación de una idea hasta la edición del producto final.

Según explicaron desde la universidad, la diplomatura parte de una realidad cada vez más evidente: comprender y producir contenidos audiovisuales dejó de ser una tarea exclusiva de quienes trabajan en medios de comunicación y se transformó en una habilidad clave para desenvolverse en el mundo digital.

Durante la cursada se abordarán aspectos narrativos, técnicos y creativos del lenguaje audiovisual, con un enfoque orientado a las redes sociales.

Qué se verá durante la cursada

El programa estará organizado en seis módulos:

- Introducción a la comunicación audiovisual y sus usos.

- Estructura del relato audiovisual y contenidos digitales.

- Producción de contenidos para redes sociales.

- Lenguaje técnico audiovisual aplicado a entornos digitales.

- Edición de proyectos audiovisuales.

- Elaboración de un trabajo integrador final.

Entre los objetivos de la diplomatura se encuentran desarrollar una mirada crítica sobre los discursos audiovisuales, aprender a diseñar contenido para plataformas digitales y adquirir herramientas para planificar, producir y editar proyectos propios.

El equipo docente estará integrado por Adriana Chaya, Luz Mariel Salas, Lucía Moyano y Antonella Cardozo Casares. La dirección académica estará a cargo del licenciado Santiago Corbalán.

Inscripciones y costos

La diplomatura comenzará el 17 de agosto y tendrá modalidad completamente virtual.

Los aranceles son:

- Público general: matrícula de $40.000 y cuatro cuotas o un pago total de $260.000.

- Alumnos, egresados y docentes de la UNSTA: matrícula de $36.000 y cuatro cuotas o un pago total de $234.000.

- Extranjeros: matrícula de USD 20 y un pago de USD 200.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través del sitio web de la UNSTA.


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