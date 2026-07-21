Cómo crear videos para redes: la Unsta lanza una diplomatura abierta al público

Las redes sociales dejaron de ser solo un espacio para compartir fotos. Hoy son una herramienta de trabajo para periodistas, emprendedores, docentes, marcas, creadores de contenido y profesionales de casi cualquier disciplina. Con ese escenario como punto de partida, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) abrirá una nueva Diplomatura en Comunicación Audiovisual aplicada a Redes Sociales, que comenzará el 17 de agosto y se dictará de manera virtual.