Ingreso 2026: la Unsta consolida una propuesta académica

La oferta académica se completa con una propuesta sólida de posgrados y formación continua, orientada a profesionales que buscan profundizar su especialización y actualizar sus competencias. Para el Ingreso 2026, la universidad ofrece, entre otros, la Maestría en Derecho Empresario, la Especialización en Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, la Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información, la Especialización en Logística, la Maestría en Dirección y Administración de Empresas (MBA), la Especialización en Dirección Estratégica de Recursos Humanos, la Especialización en Marketing Estratégico y Negocios Digitales, la Especialización en Tributación, así como propuestas de posgrado en el área de la Salud, entre ellas Fundamentos y Aplicaciones de la Logoterapia, Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria, Terapéutica Clínico Nutricional y la Diplomatura en Ortodoncia.