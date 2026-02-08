Secciones
SociedadEducación

Ingreso 2026: la Unsta consolida una propuesta académica
Ingreso 2026: la Unsta consolida una propuesta académica
Hace 4 Hs

Con foco en innovación, accesibilidad y formación continua, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino define los ejes de su propuesta académica de cara al Ingreso 2026.

Con más de 60 años de trayectoria en el Noroeste Argentino, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta) se consolidó como una institución de referencia en la formación universitaria de la región. Con sedes en San Miguel de Tucumán-Yerba Buena), Concepción y Buenos Aires, la universidad proyecta una propuesta académica que articula tradición, innovación y compromiso social.

La Unsta cuenta con más de 50 carreras de grado presenciales y a distancia, con validez nacional y certificación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), orientadas a la formación integral de profesionales en diversas áreas del conocimiento.

Ingreso 2026: la Unsta consolida una propuesta académica

La oferta académica se completa con una propuesta sólida de posgrados y formación continua, orientada a profesionales que buscan profundizar su especialización y actualizar sus competencias. Para el Ingreso 2026, la universidad ofrece, entre otros, la Maestría en Derecho Empresario, la Especialización en Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, la Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información, la Especialización en Logística, la Maestría en Dirección y Administración de Empresas (MBA), la Especialización en Dirección Estratégica de Recursos Humanos, la Especialización en Marketing Estratégico y Negocios Digitales, la Especialización en Tributación, así como propuestas de posgrado en el área de la Salud, entre ellas Fundamentos y Aplicaciones de la Logoterapia, Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria, Terapéutica Clínico Nutricional y la Diplomatura en Ortodoncia.

En línea con los cambios del mundo educativo y laboral, la Unsta avanza en un proceso de innovación pedagógica que incorpora microcredenciales digitales, certificaciones ágiles y verificables que reconocen competencias específicas adquiridas en cursos y diplomaturas, y que permiten construir trayectorias de aprendizaje flexibles y actualizadas.

Ingreso 2026: la Unsta consolida una propuesta académica

Asimismo, la universidad desarrolla aulas híbridas, espacios que integran la presencialidad con la virtualidad sincrónica mediante el uso de tecnologías que amplían el acceso, facilitan la interacción y permiten cursar desde distintas sedes. Estas iniciativas se complementan con las Diplomaturas Unsta, recorridos de formación continua diseñados según los intereses y necesidades de cada estudiante.

Como parte de su compromiso con una universidad inclusiva y abierta a la comunidad, la Unsta ofrece beneficios arancelarios y convenios con instituciones públicas, privadas y del tercer sector, orientados a acompañar el ingreso y la permanencia en el sistema universitario, ampliando las posibilidades de acceso a la educación superior.

Las inscripciones se encuentran abiertas los 365 días del año, con un proceso 100 % digital, a través de ingreso.unsta.edu.ar. Para más información, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 381 620 1120, escribir a informes@unsta.edu.ar, o consultar los canales oficiales de la universidad en Instagram, LinkedIn y el Canal de WhatsApp Unsta.os

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Primero limpio y vestido”: las prioridades de las clases

“Primero limpio y vestido”: las prioridades de las clases

La economía familiar, ante la vuelta a clases: “Sólo para comprar mochilas necesito unos $100.000”

La economía familiar, ante la vuelta a clases: “Sólo para comprar mochilas necesito unos $100.000”

Menos alumnos y más docentes: cómo cambiará la primaria argentina hacia 2030

Menos alumnos y más docentes: cómo cambiará la primaria argentina hacia 2030

Si hacés fotos o trabajás en redes, estos talleres virtuales te pueden servir

Si hacés fotos o trabajás en redes, estos talleres virtuales te pueden servir

Argentina lidera el ranking como destino elegido por estudiantes extranjeros

Argentina lidera el ranking como destino elegido por estudiantes extranjeros

Lo más popular
Vinagre en el lavarropas: el truco casero que mejora el lavado y elimina olores
1

Vinagre en el lavarropas: el truco casero que mejora el lavado y elimina olores

Experto en estética regenerativa explica por qué el esperma de salmón es lo mejor que le puede pasar a tu piel
2

Experto en estética regenerativa explica por qué el esperma de salmón es lo mejor que le puede pasar a tu piel

Cómo fortalecer las rodillas con un ejercicio simple y evitar lesiones
3

Cómo fortalecer las rodillas con un ejercicio simple y evitar lesiones

Período 2025/2026: el NOA superó las 500.000 toneladas de azúcar exportadas
4

Período 2025/2026: el NOA superó las 500.000 toneladas de azúcar exportadas

Soja y maíz: condiciones desde buenas a muy buenas
5

Soja y maíz: condiciones desde buenas a muy buenas

Biodiésel: la UE modificó criterios para ciertas importaciones
6

Biodiésel: la UE modificó criterios para ciertas importaciones

Más Noticias
La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

Sin paro, la CGT se movilizará contra la reforma laboral

Sin paro, la CGT se movilizará contra la reforma laboral

La superficie cultivada con papa en Tucumán superó las 9.000 hectáreas en la campaña 2025

La superficie cultivada con papa en Tucumán superó las 9.000 hectáreas en la campaña 2025

Creció el consumo y la producción de carne porcina

Creció el consumo y la producción de carne porcina

El Senasa difundió un nuevo formato para la Afidi

El Senasa difundió un nuevo formato para la Afidi

La tradición frutícola y las importaciones

La tradición frutícola y las importaciones

Biodiésel: la UE modificó criterios para ciertas importaciones

Biodiésel: la UE modificó criterios para ciertas importaciones

Soja y maíz: condiciones desde buenas a muy buenas

Soja y maíz: condiciones desde buenas a muy buenas

Comentarios