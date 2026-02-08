Ingreso 2026: la Unsta consolida una propuesta académica

Con foco en innovación, accesibilidad y formación continua, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino define los ejes de su propuesta académica de cara al Ingreso 2026.
Con más de 60 años de trayectoria en el Noroeste Argentino, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta) se consolidó como una institución de referencia en la formación universitaria de la región. Con sedes en San Miguel de Tucumán-Yerba Buena), Concepción y Buenos Aires, la universidad proyecta una propuesta académica que articula tradición, innovación y compromiso social.
La Unsta cuenta con más de 50 carreras de grado presenciales y a distancia, con validez nacional y certificación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), orientadas a la formación integral de profesionales en diversas áreas del conocimiento.
La oferta académica se completa con una propuesta sólida de posgrados y formación continua, orientada a profesionales que buscan profundizar su especialización y actualizar sus competencias. Para el Ingreso 2026, la universidad ofrece, entre otros, la Maestría en Derecho Empresario, la Especialización en Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, la Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información, la Especialización en Logística, la Maestría en Dirección y Administración de Empresas (MBA), la Especialización en Dirección Estratégica de Recursos Humanos, la Especialización en Marketing Estratégico y Negocios Digitales, la Especialización en Tributación, así como propuestas de posgrado en el área de la Salud, entre ellas Fundamentos y Aplicaciones de la Logoterapia, Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria, Terapéutica Clínico Nutricional y la Diplomatura en Ortodoncia.
En línea con los cambios del mundo educativo y laboral, la Unsta avanza en un proceso de innovación pedagógica que incorpora microcredenciales digitales, certificaciones ágiles y verificables que reconocen competencias específicas adquiridas en cursos y diplomaturas, y que permiten construir trayectorias de aprendizaje flexibles y actualizadas.
Asimismo, la universidad desarrolla aulas híbridas, espacios que integran la presencialidad con la virtualidad sincrónica mediante el uso de tecnologías que amplían el acceso, facilitan la interacción y permiten cursar desde distintas sedes. Estas iniciativas se complementan con las Diplomaturas Unsta, recorridos de formación continua diseñados según los intereses y necesidades de cada estudiante.
Como parte de su compromiso con una universidad inclusiva y abierta a la comunidad, la Unsta ofrece beneficios arancelarios y convenios con instituciones públicas, privadas y del tercer sector, orientados a acompañar el ingreso y la permanencia en el sistema universitario, ampliando las posibilidades de acceso a la educación superior.
Las inscripciones se encuentran abiertas los 365 días del año, con un proceso 100 % digital, a través de ingreso.unsta.edu.ar. Para más información, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 381 620 1120, escribir a informes@unsta.edu.ar, o consultar los canales oficiales de la universidad en Instagram, LinkedIn y el Canal de WhatsApp Unsta.os