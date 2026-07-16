Cómo instalar una antena de Televisión Digital Abierta para ver primero los goles

Cómo funciona la Televisión Digital Abierta

La TDA convierte el audio y el video en datos digitales que se comprimen y se agrupan en una misma señal de transmisión. Estas señales viajan desde estaciones terrestres, por el aire, hasta la antena de los hogares que se conecta a los televisores. El resultado es una imagen de mejor calidad que la que ofrece la televisión analógica. No necesita internet para funcionar, ni se abona una suscripción mensual, sino que se trata de un servicio completamente gratuito para los argentinos que cuenten con un tipo específico de televisor.