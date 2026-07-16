Cómo instalar una antena de Televisión Digital Abierta para ver primero los goles

Resumen para apurados
- Los hinchas argentinos buscan instalar antenas de TDA para ver el Mundial 2026 sin el delay que causan las plataformas de streaming y evitar gritos de gol adelantados.
- Este sistema gratuito transmite por aire sin requerir internet. Para usarlo se necesita un televisor moderno o decodificador, una antena UHF y estar en el área de cobertura.
- La TDA se consolida como una alternativa clave para grandes eventos, asegurando transmisión en tiempo real y gratuita frente a la saturación y demora del streaming.
Las decenas de plataformas que ofrecen la cobertura del Mundial 2026 compiten por la atención de los espectadores y fanáticos del fútbol. Pero está comprobado que algunas transmisiones tienen una mayor demora o delayque otras. Prueba de ello es cada uno de los goles que se gritan por adelantado, desde la casa de un vecino, arruinando por completo la experiencia para miles de argentinos.
Evitar este problema es tan sencillo como instalar una antena de la Televisión Digital Abierta (TDA), aunque no todos pueden disfrutar de este servicio. Hay algunos puntos que deben tenerse en cuenta, como la ubicación del espectador, el equipo desde el que se ven los partidos y la infraestructura y conexiones que se necesitan para poder aprovechar el servicio.
Cómo funciona la Televisión Digital Abierta
La TDA convierte el audio y el video en datos digitales que se comprimen y se agrupan en una misma señal de transmisión. Estas señales viajan desde estaciones terrestres, por el aire, hasta la antena de los hogares que se conecta a los televisores. El resultado es una imagen de mejor calidad que la que ofrece la televisión analógica. No necesita internet para funcionar, ni se abona una suscripción mensual, sino que se trata de un servicio completamente gratuito para los argentinos que cuenten con un tipo específico de televisor.
Los televisores modernos, fabricados desde 2012 en adelante, ya cuentan con un sintonizador digital compatible con la TDA. Los televisores antiguos pueden no tenerlo, pero funcionan con un decodificador o conversor externo que se conecta entre la antena y el dispositivo.
Cómo instalar una antena TDA para ver el Mundial
Se necesitan tres cosas para poder ver TDA. La primera es tener un televisor con sintonizador o con decodificador externo. La segunda, tener una antena UHF o cable coaxial para captar la señal. El tercer requisito no es una herramienta física, sino una condición: el televisor debe estar dentro del área de cobertura de una antena transmisora. Estas cubren un radio de 60 kilómetros aproximadamente.
La antena debe conectarse en uno de los lados o en la parte trasera del televisor en una entrada que puede llamarse “Antena”, “RF In” o “Air/Cable”. La otra punta de la antena debe estar colocada en un lugar alto, sin obstáculos, apuntando hacia el oeste en el caso de Tucumán. En caso de utilizar un cable coaxial, deberás pelar la punta que va hacia el exterior unos 12 centímetros aproximadamente y dejar el cobre expuesto.
Una vez hecha la conexión, deberás encender tu televisor o decodificador, ingresar al menú de configuración o ajustes y seleccionar “Búsqueda automática de canales”. Asegurate de elegir la opción Aire o Antena y no Cable.
Los canales que se ven por TDA no suelen mostrar la tradicional lluvia de la televisión analógica. Pero, en el caso de que se vean con esa llovizna que distorsiona la imagen, pueden ser muchos los factores que hay que revisar para mejorar la calidad de la transmisión. Se recomienda revisar el cable exterior y eliminar las filtraciones, impermeabilizar las conexiones, reorientar la antena o hacer un pequeño bucle en el cable hacia abajo justo antes de que ingrese a tu casa o decodificador.