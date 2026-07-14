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La grave denuncia contra la influencer Geraldine Mayer: su hijo publicó un video con audios, amenazas y acusaciones de violencia

La difusión de audios y capturas de pantalla provocó el cierre del perfil público perteneciente a la influencer Geraldine Mayer ante la presión social.

La grave denuncia contra la influencer Geraldine Mayer: su hijo publicó un video con audios, amenazas y acusaciones de violencia
Tomás Cataldi y Mayer
Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • Tomás Cataldi denunció públicamente a su madre, la influencer Geraldine Mayer, mediante un video con audios y pruebas de violencia familiar sufrida bajo su custodia en Miami.
  • En Buenos Aires, Cataldi detalló las humillaciones, golpes y privaciones sufridas en Miami, revelando el maltrato oculto tras la imagen familiar perfecta que se mostraba en redes.
  • El caso provocó el cierre de las redes de Mayer y abrió un debate sobre la falsedad de los influencers, mientras Cataldi busca concientizar y animar a otras víctimas a denunciar.
Resumen generado con IA

El joven Tomás Cataldi publicó un video de doce minutos donde reveló episodios traumáticos vividos bajo la custodia de sus padres. Aquella grabación expone la fractura de la aparente perfección familiar exhibida por la influencer Geraldine Mayer desde Miami ante miles de seguidores. Entre las pruebas figuran audios violentos donde la madre afirmaba “Nada es tuyo, porque no trabajaste para pagar nada. Todo es mío”, dijo la mujer.

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La denuncia incluye imágenes de golpes corporales y capturas de mensajes intimidatorios dirigidos al denunciante durante su adolescencia. Actualmente, el afectado reside en Buenos Aires junto a su abuela tras escapar de aquel entorno hostil lleno de amenazas. El material audiovisual muestra frases contundentes como “Todo lo que pase a partir de ahora va a ser tu culpa. Tengo todo filmado”, dijo la madre.

Evidencias de una realidad oculta

El relato describe humillaciones constantes vinculadas al rendimiento escolar y la posesión material. La agresora remarcaba una superioridad económica cruel para anular la voluntad del menor.

Las restricciones domésticas llegaban al extremo de prohibir el ingreso a áreas comunes del hogar. Dicha actitud buscaba castigar al hijo mediante la privación de elementos básicos como el alimento. 

Impacto y repercusión social

El escándalo provocó el cierre inmediato del perfil público perteneciente a la figura de internet. Muchos usuarios cuestionan ahora la veracidad de los estilos de vida promocionados en plataformas digitales. Las víctimas de violencia psicológica encuentran en este testimonio un impulso para visibilizar sufrimientos propios.

Cataldi busca concientizar sobre el maltrato doméstico sin importar el nivel socioeconómico. Los mensajes revelados demuestran un desprecio absoluto por el bienestar emocional del descendiente. La búsqueda de hijos ideales para las cámaras ocultaba situaciones de destrato sistemático y control abusivo.

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