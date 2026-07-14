La grave denuncia contra la influencer Geraldine Mayer: su hijo publicó un video con audios, amenazas y acusaciones de violencia

El joven Tomás Cataldi publicó un video de doce minutos donde reveló episodios traumáticos vividos bajo la custodia de sus padres. Aquella grabación expone la fractura de la aparente perfección familiar exhibida por la influencer Geraldine Mayer desde Miami ante miles de seguidores. Entre las pruebas figuran audios violentos donde la madre afirmaba “Nada es tuyo, porque no trabajaste para pagar nada. Todo es mío”, dijo la mujer.