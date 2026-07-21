Temporal extremo en la cordillera catamarqueña: -27 °C, caminos bloqueados y mineros aislados

Resumen para apurados
- Un temporal extremo con -27 °C aísla a mineros en Fiambalá, Catamarca, desde hace cuatro días, bloqueando caminos por intensas nevadas y ráfagas de 170 km/h.
- Con más de un metro de nieve acumulada y visibilidad nula, los operarios permanecen resguardados con suministros mientras las rutas y el Paso San Francisco siguen cerrados.
- Autoridades y la empresa monitorean la situación para activar la evacuación y el despeje de rutas en cuanto las condiciones climáticas permitan garantizar la seguridad.
La cordillera de Catamarca atraviesa uno de los fenómenos climáticos más severos de los últimos años. Un temporal de nieve y viento blanco mantiene aislados, desde hace cuatro días, a los operarios del campamento minero Tres Quebradas, ubicado a 4.500 metros sobre el nivel del mar en la zona de Fiambalá.
Con temperaturas que desplomaron el termómetro hasta los -27 °C, la prioridad absoluta de las empresas y las autoridades es la seguridad del personal que permanece guarecido en los refugios.
Operarios atrapados a 4.500 metros
La situación en el campamento minero es crítica debido a la acumulación de nieve, que en varios sectores ya supera el metro de altura. Camionetas y maquinaria pesada han quedado sepultadas bajo el manto blanco, mientras que la fauna local también sufre las consecuencias del frío extremo.
Pese al aislamiento, se informó que los trabajadores cuentan con los suministros y recursos necesarios para permanecer dentro del campamento de manera segura. Sin embargo, cualquier intento de desplazamiento es imposible; la visibilidad es nula y los caminos de acceso están completamente intransitables. La actividad minera se encuentra totalmente paralizada, a la espera de una ventana climática que permita despejar las rutas y realizar el recambio de personal de forma segura.
Vientos huracanados y el cierre del Paso San Francisco
El fenómeno no se limita a las zonas operativas mineras, sino que afecta a todo el corredor cordillerano del oeste catamarqueño. El Paso Internacional San Francisco, que conecta Argentina con Chile, permanece cerrado e inhabilitado para todo tipo de vehículos debido a la acumulación de nieve y hielo sobre la calzada.
En este sector, las condiciones son extremas. Se registraron ráfagas de viento que superan los 170 kilómetros por hora, lo que genera el peligroso efecto de "viento blanco". Con temperaturas que promedian los -22 °C en la zona fronteriza, las autoridades de Vialidad Nacional y Gendarmería mantienen una guardia permanente, aunque los trabajos de despeje se encuentran suspendidos ante la persistencia del temporal y el riesgo que corre el personal vial.
Monitoreo constante ante una situación inédita
La magnitud de este temporal histórico obligó a las autoridades provinciales y a las empresas del sector a realizar un seguimiento minuto a minuto. El objetivo primordial es garantizar la integridad física de quienes se encuentran en la alta montaña hasta que las condiciones mínimas de seguridad permitan la circulación.