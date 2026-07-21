Temporal extremo en la cordillera catamarqueña: -27 °C, caminos bloqueados y mineros aislados

En este sector, las condiciones son extremas. Se registraron ráfagas de viento que superan los 170 kilómetros por hora, lo que genera el peligroso efecto de "viento blanco". Con temperaturas que promedian los -22 °C en la zona fronteriza, las autoridades de Vialidad Nacional y Gendarmería mantienen una guardia permanente, aunque los trabajos de despeje se encuentran suspendidos ante la persistencia del temporal y el riesgo que corre el personal vial.