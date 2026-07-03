Debido a la nieve, suspendieron las clases en las escuelas de los Valles y en alta montaña

La ola de frío polar que avanzó sobre buena parte del país y que está provocando temperaturas bajo cero y nevadas en nuestra provincia impidió el normal funcionamiento de más de 20 escuelas, ubicadas en los Valles Calchaquíes y en alta montaña.
Entre las instituciones que debieron interrumpir las clases se encuentran las de las localidades de Amaicha del Valle, El Mollar, Los Chorrillos, El Nogalito y la escuela N° 28 de Tafí del Valle y la escuela Manuela Pedraza de Los Corpitos.
La decisión tomada por las autoridades involucra a más de 20 instituciones educativas, del nivel primario y secundario. Debido a sus ubicaciones geográficas, la mayoría de los alumnos dependen de la nieve y de las condiciones de circulación de los caminos para poder asistir a clases.
Pese a la suspensión del dictado de clases, los establecimientos permanecerán abiertos ya que el personal administrativo y docente debe asistir para el cumplimiento de sus obligaciones laborales.