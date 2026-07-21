Venta de terrenos del Estado en El Cadillal: "Hay organizaciones que promueven loteos clandestinos", dijo Ferrazzano

"El patrimonio del Estado no se negocia. Defender los bienes públicos es defender los derechos de todos los tucumanos", sostuvo. El funcionario explicó que la intervención no solo busca preservar las tierras fiscales, sino también proteger un área de alto valor ambiental. "En El Cadillal estamos cuidando un ecosistema invalorable, con un enorme valor paisajístico y turístico".