Avanza la Ley de Reforma Laboral: se modificó por decreto la forma de calcular las indemnizaciones por despido

Diferentes especialistas mencionaron al sitio iProfesional que la reforma no anula la posibilidad de negociar y debatir qué conceptos ingresan y cuáles no en el cálculo de la indemnización. Para ello se podrían tomar los conceptos que suelen abonarse de forma regular en el año –como los bonos– aunque no forman parte del salario básico. En este sentido, se apelaría a la prohibición del fraude laboral que las empresas estarían ejerciendo al dejar por fuera de las sumas remunerativas un pago frecuente.