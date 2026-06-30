Indemnizaciones por despido: cómo calcular el monto final en julio de 2026 con la Reforma Laboral

Uno de los cambios estructurales de la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema que busca financiar o reemplazar el esquema tradicional de indemnizaciones. Los empleadores deberán realizar aportes mensuales obligatorios según su estructura. El aporte se fija en un 1% para las grandes empresas comerciales o industriales. El aporte se eleva al 2,5% en el caso de las pymes. El dinero será administrado mediante instrumentos regulados por la Comisión Nacional de Valores. Sin embargo, el empleador sigue siendo responsable si el fondo no alcanza para cubrir el total de la indemnización.