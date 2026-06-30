SociedadActualidad

Indemnizaciones por despido: cómo calcular el monto final en julio de 2026 con la Reforma Laboral

El nuevo marco legal introduce modificaciones clave en la base salarial, los topes de pago y los criterios de actualización para las desvinculaciones sin causa.

Indemnizaciones por despido: cómo calcular el monto final en julio de 2026 con la Reforma Laboral
ImageStock
Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • En julio de 2026, rigen en Argentina nuevos cálculos para indemnizaciones por despido bajo la Reforma Laboral, buscando dar mayor previsibilidad al mercado de trabajo.
  • La norma excluye del salario base el aguinaldo y horas extras, limita topes y habilita a las pymes a pagar indemnizaciones en hasta 12 cuotas mensuales con ajuste por IPC.
  • Estos cambios reconfiguran los derechos económicos de los empleados y crean el Fondo de Asistencia Laboral, un sistema clave para financiar indemnizaciones a futuro.
Resumen generado con IA

La aplicación de la Ley de Modernización Laboral comienza a impactar en uno de los puntos más sensibles del mercado de trabajo: el costo de las indemnizaciones por despido sin causa. Aunque se mantiene la lógica tradicional de cálculo, el nuevo marco introduce cambios que modifican la base salarial, los límites de pago y los criterios de actualización.

Mercado laboral: la baja en ingresos formales alimenta al Monotributo

Mercado laboral: la baja en ingresos formales alimenta al Monotributo

En este escenario, los montos estimados para julio de 2026 ya reflejan una nueva forma de determinar cuánto debe cobrar un trabajador desvinculado. Estas modificaciones buscan otorgar mayor previsibilidad a las empresas, mientras reconfiguran los beneficios y derechos económicos de los empleados en el territorio nacional.

Régimen de indemnizaciones por despido: las 10 claves del Fondo de Asistencia Laboral

Régimen de indemnizaciones por despido: las 10 claves del Fondo de Asistencia Laboral

Cómo se calcula la indemnización en 2026

La fórmula central no sufre modificaciones, de modo que el trabajador percibe un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses. Para realizar este cálculo, se toma como referencia directa la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el empleado durante el último año de servicios.

Sin embargo, el cambio más relevante introducido por la reforma legal radica en la composición interna del salario base. A partir de la vigencia de la nueva normativa, quedan excluidos de esta base de cálculo ciertos conceptos específicos:

  • Aguinaldo
  • Vacaciones no utilizadas
  • Horas extras
  • Bonificaciones extraordinarias

El nuevo esquema establece un límite claro, por lo cual el salario utilizado para calcular la indemnización no puede superar el equivalente a tres sueldos promedio del convenio colectivo correspondiente. A su vez, el marco legal incorpora la doctrina del fallo Vizzotti de la Corte Suprema, que impide que los topes reduzcan de forma excesiva el ingreso legítimo del trabajador desvinculado.

En términos prácticos, esto garantiza que la base de cálculo no caiga por debajo del 67% del salario habitual percibido por el empleado. Además, la normativa mantiene vigente una regla central del sistema laboral: ninguna indemnización por despido puede resultar inferior a un mes completo de sueldo.

Mercado laboral en deterioro: el empleo formal cae y el salario mínimo pierde fuerte poder adquisitivo

Mercado laboral en deterioro: el empleo formal cae y el salario mínimo pierde fuerte poder adquisitivo

Despidos discriminatorios: subas de hasta el 100%

Uno de los puntos más sensibles del nuevo régimen es el tratamiento de los despidos discriminatorios. Si se prueba judicialmente esta situación, la indemnización por antigüedad puede incrementarse entre un 50% y un 100%, dependiendo del caso. Las causales quedan delimitadas en forma más precisa: incluyen motivos como género, edad, religión, raza u orientación política o sindical, entre otros. Con este cambio, el esquema limita interpretaciones amplias de los tribunales y redefine el alcance de las reparaciones posibles.

Juicios laborales: cómo se pagan las sentencias

La reforma también introduce una nueva modalidad de pago para empresas que deben afrontar fallos o acuerdos laborales. Los montos podrán abonarse en hasta seis cuotas mensuales, y en hasta doce cuotas para pymes y microempresas. Las cuotas se actualizan por inflación (IPC) más una tasa fija del 3%, reemplazando esquemas anteriores más onerosos para las compañías.

Antigüedad: qué pasa si el trabajador vuelve a la empresa

El nuevo criterio establece que, si un trabajador es despedido, cobra su indemnización y luego es recontratado, la antigüedad anterior solo se mantiene si el reingreso ocurre dentro de los dos años. Superado ese plazo, la relación laboral se reinicia desde cero a efectos indemnizatorios.

El nuevo Fondo de Asistencia Laboral

Uno de los cambios estructurales de la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema que busca financiar o reemplazar el esquema tradicional de indemnizaciones. Los empleadores deberán realizar aportes mensuales obligatorios según su estructura. El aporte se fija en un 1% para las grandes empresas comerciales o industriales. El aporte se eleva al 2,5% en el caso de las pymes. El dinero será administrado mediante instrumentos regulados por la Comisión Nacional de Valores. Sin embargo, el empleador sigue siendo responsable si el fondo no alcanza para cubrir el total de la indemnización.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles
1

Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles

La curiosa reacción de Chilavert tras la clasificación de Paraguay: qué dijo el arquero Gill sobre sus críticas
2

La curiosa reacción de Chilavert tras la clasificación de Paraguay: qué dijo el arquero Gill sobre sus críticas

Javier Milei participará de la vigilia del 9 de julio en la Casa Histórica de Tucumán
3

Javier Milei participará de la vigilia del 9 de julio en la Casa Histórica de Tucumán

Los disparos que dejaron al descubierto 70 kilos de cocaína que salpican a Gendarmería
4

Los disparos que dejaron al descubierto 70 kilos de cocaína que salpican a Gendarmería

El escándalo que sacude a Alemania tras el Mundial: peleas, privilegios para familiares y fuertes acusaciones
5

El escándalo que sacude a Alemania tras el Mundial: peleas, privilegios para familiares y fuertes acusaciones

Ranking notas premium
Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos
1

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?
2

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?

La UNT contraatacó en la Justicia y pidió cerrar el conflicto electoral en Psicología
3

La UNT contraatacó en la Justicia y pidió cerrar el conflicto electoral en Psicología

La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día
4

La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día

Qué es el FOBO, el nuevo estrés por la inteligencia artificial
5

Qué es el FOBO, el nuevo estrés por la inteligencia artificial

Más Noticias
La bomba polar comienza este martes: cuáles son las provincias que registrarán su día más helado

La "bomba polar" comienza este martes: cuáles son las provincias que registrarán su día más helado

La curiosa reacción de Chilavert tras la clasificación de Paraguay: qué dijo el arquero Gill sobre sus críticas

La curiosa reacción de Chilavert tras la clasificación de Paraguay: qué dijo el arquero Gill sobre sus críticas

El descargo de Nacho Levy tras las denuncias de abuso emocional: Necesito pedirles perdón

El descargo de Nacho Levy tras las denuncias de abuso emocional: "Necesito pedirles perdón"

Javier Milei participará de la vigilia del 9 de julio en la Casa Histórica de Tucumán

Javier Milei participará de la vigilia del 9 de julio en la Casa Histórica de Tucumán

Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles

Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles

Horóscopo chino: los cuatro signos que iniciaron una etapa de crecimiento gracias a la Luna Llena, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que iniciaron una etapa de crecimiento gracias a la Luna Llena, según Ludovica Squirru

Crisis económica, el Mundial y sin definición sobre el rector de la UNT: pese a una “tormenta perfecta”, se viene el Julio Cultural

Crisis económica, el Mundial y sin definición sobre el rector de la UNT: pese a una “tormenta perfecta”, se viene el Julio Cultural

Los disparos que dejaron al descubierto 70 kilos de cocaína que salpican a Gendarmería

Los disparos que dejaron al descubierto 70 kilos de cocaína que salpican a Gendarmería

Comentarios