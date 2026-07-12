"Dibu" Martínez tuvo un gesto con Granit Xhaka tras la eliminación de Suiza en el Mundial 2026

Resumen para apurados
- Emiliano Martínez consoló en Instagram a Granit Xhaka tras la eliminación de Suiza ante Argentina en cuartos del Mundial 2026, en un gesto de respeto entre excompañeros.
- Ambos compartieron plantel en Arsenal y ganaron dos títulos. Tras la derrota suiza por 3-1 en el alargue, Xhaka publicó una despedida en redes y el arquero argentino le respondió.
- Mientras Suiza cierra una participación histórica, la Selección Argentina de Lionel Scaloni ya se prepara para enfrentar a Inglaterra el próximo miércoles en las semifinales.
La eliminación de Suiza a manos de la selección argentina en los cuartos de final del Mundial 2026 dejó tristeza en el conjunto europeo, pero también una muestra de respeto entre dos futbolistas que compartieron varios años de vestuario. Después de la derrota por 3-1 en el alargue, Granit Xhaka publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales y recibió una respuesta especial de Emiliano "Dibu" Martínez.
El mediocampista suizo utilizó su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo recibido durante el torneo y despedirse de una Copa del Mundo en la que su selección firmó una actuación histórica.
"No estaba destinado a ser. Lo dimos todo, luchamos hasta el final y dejamos el corazón en la cancha. Este camino termina aquí, pero nadie puede quitarnos lo que logramos juntos. Hicimos historia. Gracias a todos los que creyeron en nosotros y nos apoyaron", escribió Xhaka.
El mensaje estuvo acompañado por una serie de imágenes que resumieron el recorrido de Suiza en el Mundial. Entre ellas aparecieron el saludo protocolar con Lionel Messi antes del inicio del encuentro, el himno nacional, distintas postales del partido frente a Argentina y la desazón de los futbolistas una vez consumada la eliminación.
Entre los miles de comentarios que recibió la publicación, uno llamó especialmente la atención. Emiliano Martínez respondió con tres corazones rojos, un gesto breve pero significativo que rápidamente fue destacado por los usuarios como una muestra de reconocimiento hacia Xhaka y el esfuerzo realizado por el seleccionado suizo.
La buena relación entre ambos no es casual. Compartieron plantel en Arsenal y coincidieron en 21 partidos oficiales durante la etapa del arquero argentino en el club londinense. Juntos celebraron la conquista de la FA Cup 2019-20 y de la Community Shield 2020-21, antes de que sus caminos se separaran.
Mientras Martínez se consolidó como una de las figuras de la Selección Argentina y del Aston Villa, Xhaka continuó su carrera en Europa. Tras un exitoso paso por Bayer Leverkusen, donde fue una pieza clave en el equipo dirigido por Xabi Alonso, el mediocampista regresó recientemente a la Premier League para sumarse al Sunderland, club que volvió a la máxima categoría inglesa.
Aunque la derrota significó el final del sueño mundialista, Suiza se despidió con una actuación que quedará en la historia del fútbol del país. Luego de superar la fase de grupos, eliminó a Argelia y dejó en el camino a Colombia por penales para alcanzar los cuartos de final, una instancia que no disputaba desde el Mundial de 1954.
Argentina, por su parte, dejó atrás otro exigente partido de 120 minutos y ya puso el foco en las semifinales. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles desde las 16 (hora argentina), con la ilusión de dar un nuevo paso hacia la defensa del título mundial.