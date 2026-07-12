"Dibu" Martínez tuvo un gesto con Granit Xhaka tras la eliminación de Suiza en el Mundial 2026

La eliminación de Suiza a manos de la selección argentina en los cuartos de final del Mundial 2026 dejó tristeza en el conjunto europeo, pero también una muestra de respeto entre dos futbolistas que compartieron varios años de vestuario. Después de la derrota por 3-1 en el alargue, Granit Xhaka publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales y recibió una respuesta especial de Emiliano "Dibu" Martínez.