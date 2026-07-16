Mini ídolos: así eran los jugadores de la Selección cuando eran pequeños

En los últimos días, la presencia de los hijos de los jugadores de la Selección se convirtieron en uno de los temas más hablados. Desde el Mundial 2022 hasta este año, los jugadores argentinos tuvieron 11 hijos que ampliaron la familia del plantel albiceleste. La historia continúa. Pero alguna vez, los jugadores que actualmente hacen patria fueron niños también: niños que soñaron con lo que lograron hoy.