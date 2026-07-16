Mundial 2026

Mini ídolos: así eran los jugadores de la Selección cuando eran pequeños

Fotos familiares y recuerdos de la niñez muestran el costado más tierno de los futbolistas que hoy representan al país.

Mini ídolos: así eran los jugadores de la Selección cuando eran pequeños
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Medios argentinos presentaron fotos de la infancia de los futbolistas de la Selección para mostrar sus orígenes y sueños de niños antes de alcanzar el éxito mundial.
  • A través de fotos familiares, el informe repasa la niñez y los inicios en potreros de figuras como Messi y Martínez, conectando su presente exitoso con sus raíces.
  • Esta mirada íntima humaniza a los ídolos y refuerza la conexión emocional con los hinchas, inspirando a futuras generaciones que sueñan con llegar a la Selección.
Resumen generado con IA

En los últimos días, la presencia de los hijos de los jugadores de la Selección se convirtieron en uno de los temas más hablados. Desde el Mundial 2022 hasta este año, los jugadores argentinos tuvieron 11 hijos que ampliaron la familia del plantel albiceleste. La historia continúa. Pero alguna vez, los jugadores que actualmente hacen patria fueron niños también: niños que soñaron con lo que lograron hoy.

Cristina Kirchner salió a festejar al balcón el pase de la Selección argentina a la final del Mundial

Cristina Kirchner salió a festejar al balcón el pase de la Selección argentina a la final del Mundial

La gloria que construyen con la camiseta de la Selección argentina comenzó mucho antes de los estadios repletos y los títulos. Antes de convertirse en figuras admiradas en todo el mundo, los futbolistas fueron chicos que lo daban todo por una pelota, jugaban en potreros, rompían zapatillas y pasaban horas entrenando. Así eran las estrellas albicelestes cuando eran niños.

Así eran los jugadores de la Selección de niños

Emiliano “Dibu” Martínez

Nació el 2 de septiembre de 1992 en Mar del Plata

Mini ídolos: así eran los jugadores de la Selección cuando eran pequeños

Defensores de la Selección

Gonzalo Montiel

Nació el 1 de enero de 1997 en González Catán, La Matanza

Mini ídolos: así eran los jugadores de la Selección cuando eran pequeños

Nahuel Molina

Nació el 6 de abril de 1998 en Embalse, Córdoba

Mini ídolos: así eran los jugadores de la Selección cuando eran pequeños

El bar donde Tafí del Valle vio tres veces campeona a la Selección

El bar donde Tafí del Valle vio tres veces campeona a la Selección

Lisandro “Licha” Martínez

Nació el 18 de enero de 1998 en Gualeguay, Entre Ríos

Mini ídolos: así eran los jugadores de la Selección cuando eran pequeños

Nicolás Otamendi

Nació el 12 de febrero de 1988

Mini ídolos: así eran los jugadores de la Selección cuando eran pequeños

Cristian “Cuti” Romero

Nació el 27 de abril de 1998 en Córdoba

Mini ídolos: así eran los jugadores de la Selección cuando eran pequeños

Nicolás Tagliafico

Nació l 31 de agosto de 1992 en Rafael Calzada, Almirante Brown

Mini ídolos: así eran los jugadores de la Selección cuando eran pequeños

Mediocampistas

Leandro Paredes

Nació el 29 de junio de 1994 en San justo

Mini ídolos: así eran los jugadores de la Selección cuando eran pequeños

Rodrigo De Paul

Nació el 24 de mayo de 1994 en Sarandí, Avellaneda

Mini ídolos: así eran los jugadores de la Selección cuando eran pequeños

Los medios ingleses estallaron tras la bandera de "Las Malvinas son Argentinas" en los festejos de la Selección

Los medios ingleses estallaron tras la bandera de Las Malvinas son Argentinas en los festejos de la Selección

Enzo Fernández

Nació el 17 de enero de 2001 en San Martín

Mini ídolos: así eran los jugadores de la Selección cuando eran pequeños

Alexis Mac Allister

Nació el 24 de diciembre de 1998 en Santa Rosa, La Pampa

Mini ídolos: así eran los jugadores de la Selección cuando eran pequeños

Valentín “Colo” Barco

Nació el 23 de julio de 2004 en Veinticinco de Mayo

Mini ídolos: así eran los jugadores de la Selección cuando eran pequeños

Giovani Lo Celso

Nació el 9 de abril de 1996 en Rosario

Mini ídolos: así eran los jugadores de la Selección cuando eran pequeños

Delanteros de la Selección

Lionel Messi

Nació el 24 de junio de 1987 en Rosario

Mini ídolos: así eran los jugadores de la Selección cuando eran pequeños

¿Se juega en los escritorios? Inglaterra denunciará a la Selección ante la FIFA por la bandera de Malvinas en los festejos

¿Se juega en los escritorios? Inglaterra denunciará a la Selección ante la FIFA por la bandera de Malvinas en los festejos

Nicolás González

Nació el 6 de abril de 1998 en Belén de Escobar

Mini ídolos: así eran los jugadores de la Selección cuando eran pequeños

Giuliano Simeone

Nació el 18 de diciembre de 2002 en Roma

Mini ídolos: así eran los jugadores de la Selección cuando eran pequeños

Julián Álvarez

Nació el 31 de enero de 2000 en Calchín, Córdoba

Mini ídolos: así eran los jugadores de la Selección cuando eran pequeños

Lautaro Martínez

Nació el 22 de agosto de 1997 en Bahía Blanca

Mini ídolos: así eran los jugadores de la Selección cuando eran pequeños
Temas Mundial 2026 Lionel MessiSelección Argentina de fútbolLeandro ParedesNicolás OtamendiRodrigo De PaulNicolás GonzálezGiovanni Lo CelsoLautaro Martínez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
De American Horror Story a la Scaloneta: la actriz que sorprende por su pasión por Messi y la Mona Jiménez

De American Horror Story a la Scaloneta: la actriz que sorprende por su pasión por Messi y la Mona Jiménez

Quién es el ex Gran Hermano que besó a Marley en pleno festejo del triunfo de Argentina

Quién es el ex Gran Hermano que besó a Marley en pleno festejo del triunfo de Argentina

El Mundial de un grupo de amigos que se disputa en una cancha del barrio Argentino

El Mundial de un grupo de amigos que se disputa en una cancha del barrio Argentino

Mundial 2026: Argentina eliminó a Inglaterra y los memes explotaron en las redes

Mundial 2026: Argentina eliminó a Inglaterra y los memes explotaron en las redes

Quién es Speed y por qué odia a Lionel Messi: la historia detrás del streamer que intenta mufar a la Selección

Quién es Speed y por qué odia a Lionel Messi: la historia detrás del streamer que intenta mufar a la Selección

Más visto en Mundial 2026
Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo
1

Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi
2

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas
3

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas

¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra
4

¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de Las Malvinas son argentinas que exhibió la Selección
5

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de "Las Malvinas son argentinas" que exhibió la Selección

Mundial 2026: el festejo de Chiqui Tapia con el secanucas que hizo reír a Messi tras la clasificación a la final
6

Mundial 2026: el festejo de "Chiqui" Tapia con el "secanucas" que hizo reír a Messi tras la clasificación a la final

Más Noticias
Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de Las Malvinas son argentinas que exhibió la Selección

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de "Las Malvinas son argentinas" que exhibió la Selección

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas

¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra

¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra

El detrás de escena del himno argentino que retumbó en el Mundial 2026: Vamos a cantarlo fuerte

El detrás de escena del himno argentino que retumbó en el Mundial 2026: "Vamos a cantarlo fuerte"

Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo

Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo

Presunta estafa con azúcar: cuál es la postura del abogado del denunciado

Presunta estafa con azúcar: cuál es la postura del abogado del denunciado

Supermercados Comodín se renueva: llega Maxi Comodín

Supermercados Comodín se renueva: llega Maxi Comodín

Comentarios