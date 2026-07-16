Mini ídolos: así eran los jugadores de la Selección cuando eran pequeños

Resumen para apurados
- Medios argentinos presentaron fotos de la infancia de los futbolistas de la Selección para mostrar sus orígenes y sueños de niños antes de alcanzar el éxito mundial.
- A través de fotos familiares, el informe repasa la niñez y los inicios en potreros de figuras como Messi y Martínez, conectando su presente exitoso con sus raíces.
- Esta mirada íntima humaniza a los ídolos y refuerza la conexión emocional con los hinchas, inspirando a futuras generaciones que sueñan con llegar a la Selección.
En los últimos días, la presencia de los hijos de los jugadores de la Selección se convirtieron en uno de los temas más hablados. Desde el Mundial 2022 hasta este año, los jugadores argentinos tuvieron 11 hijos que ampliaron la familia del plantel albiceleste. La historia continúa. Pero alguna vez, los jugadores que actualmente hacen patria fueron niños también: niños que soñaron con lo que lograron hoy.
La gloria que construyen con la camiseta de la Selección argentina comenzó mucho antes de los estadios repletos y los títulos. Antes de convertirse en figuras admiradas en todo el mundo, los futbolistas fueron chicos que lo daban todo por una pelota, jugaban en potreros, rompían zapatillas y pasaban horas entrenando. Así eran las estrellas albicelestes cuando eran niños.
Así eran los jugadores de la Selección de niños
Emiliano “Dibu” Martínez
Nació el 2 de septiembre de 1992 en Mar del Plata
Defensores de la Selección
Gonzalo Montiel
Nació el 1 de enero de 1997 en González Catán, La Matanza
Nahuel Molina
Nació el 6 de abril de 1998 en Embalse, Córdoba
Lisandro “Licha” Martínez
Nació el 18 de enero de 1998 en Gualeguay, Entre Ríos
Nicolás Otamendi
Nació el 12 de febrero de 1988
Cristian “Cuti” Romero
Nació el 27 de abril de 1998 en Córdoba
Nicolás Tagliafico
Nació l 31 de agosto de 1992 en Rafael Calzada, Almirante Brown
Mediocampistas
Leandro Paredes
Nació el 29 de junio de 1994 en San justo
Rodrigo De Paul
Nació el 24 de mayo de 1994 en Sarandí, Avellaneda
Enzo Fernández
Nació el 17 de enero de 2001 en San Martín
Alexis Mac Allister
Nació el 24 de diciembre de 1998 en Santa Rosa, La Pampa
Valentín “Colo” Barco
Nació el 23 de julio de 2004 en Veinticinco de Mayo
Giovani Lo Celso
Nació el 9 de abril de 1996 en Rosario
Delanteros de la Selección
Lionel Messi
Nació el 24 de junio de 1987 en Rosario
Nicolás González
Nació el 6 de abril de 1998 en Belén de Escobar
Giuliano Simeone
Nació el 18 de diciembre de 2002 en Roma
Julián Álvarez
Nació el 31 de enero de 2000 en Calchín, Córdoba
Lautaro Martínez
Nació el 22 de agosto de 1997 en Bahía Blanca