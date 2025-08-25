Operativos en Tucumán: más de 40.000 dosis de drogas secuestradas y 1.369 aprehendidos en una semana

"Estos secuestros fueron el resultado de las 100 intervenciones, entre procedimientos y allanamientos, que hizo la Policía contra la venta de drogas. Durante la semana, 11 de esos allanamientos fueron realizados por las comisarías, y ocho por el personal Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop), que dirige el Comisario General Jorge Nacusse, por orden de la Justicia ordinaria. En estas intervenciones, también secuestraron cinco vehículos", precisó la fuerza.