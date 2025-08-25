Secciones
Operativos en Tucumán: más de 40.000 dosis de drogas secuestradas y 1.369 aprehendidos en una semana

La Policía provincial intensificó los controles entre el 18 y el 24 de agosto. Los resultados.

Hace 9 Min

La Policía de Tucumán intensificó los operativos de control que realizan las Unidades Regionales (Capital, Norte, Sur, Este y Oeste), la Dirección General de Investigaciones, Rurales y Ambientales, y la Digedrop. Como resultado, a lo largo de la última semana hubo 1.369 personas arrestadas, ya sea por causas procesales, pedidos de captura o -en su mayoría- contravenciones.

Además, entre el lunes 18 de agosto y el domingo 24, la fuerza secuestró 4.680 dosis de cocaína, 37.200 dosis de marihuana y 55 plantas de esa sustancia vegetal. Asimismo, detuvo a 93 personas (80 hombres y 13 mujeres) involucrados en causas procesales.

La Policía informó que también secuestró una cantidad importante de elementos vinculados con la comercialización de estupefacientes: 128 semillas de marihuana, 178 pastillas, ocho balanzas, 49 celulares, armas, municiones y alrededor de $3 millones en efectivo.

"Estos secuestros fueron el resultado de las 100 intervenciones, entre procedimientos y allanamientos, que hizo la Policía contra la venta de drogas.  Durante la semana, 11 de esos allanamientos fueron realizados por las comisarías, y ocho por el personal Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop), que dirige el Comisario General Jorge Nacusse, por orden de la Justicia ordinaria. En estas intervenciones, también secuestraron cinco vehículos", precisó la fuerza.

Además, los efectivos de todas estas áreas realizaron más de 160 allanamientos ordenados por la Justicia y secuestraron 50 vehículos (camionetas, autos y motos) por diferentes causas; y otros 22 que fueron hallados, adulterados o con pedidos de secuestros durante los operativos preventivos.

