Los goles que grita un país… y los goles que muy poco se ven

Argentina es uno de los pocos países del mundo que ha obtenido cinco Premios Nobel, tres de ellos en ciencias cuyos descubrimientos transformaron la medicina y la biología modernas. También tuvo dos premios Nobel por la paz. Pero además existe otro reconocimiento del que casi no se habla. En 2007, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) recibió, junto con Al Gore, el Premio Nobel de la Paz por sus aportes al conocimiento y la concientización sobre el cambio climático. En la elaboración de los informes científicos que hicieron posible ese reconocimiento participaron cientos de investigadores de todo el mundo, entre ellos varios científicos argentinos. Justamente esos logros científicos colocan a la Argentina entre las naciones con mayor prestigio intelectual de América Latina. Paradojicamente son estos logros cinetificos y tecnológicos que en este gobierno se esta atacando con un “cientificidio” nunca antes visto. Vamos a “tener menos goles”…Pues en la “cancha de la ciencia” lo que cuenta son los partidos a largo plazo y no se logran en 90 minutos.