Cómo piensa Demis Hassabis, el Premio Nobel de Google que ya vislumbra una nueva era de la inteligencia artificial

Resumen para apurados
- En California, el Nobel Demis Hassabis debatió en el Google I/O sobre el avance de la inteligencia artificial general, estimando su llegada y advirtiendo sobre sus riesgos globales.
- Tras ganar el Nobel en 2024 por avances en biología computacional, el director de DeepMind explicó cómo Google reestructuró su tecnología para liderar esta feroz carrera global.
- La llegada de la era agéntica redefinirá la ciencia y el mercado laboral. Hassabis insta a un optimismo cauteloso que priorice la seguridad ética antes que la velocidad comercial.
MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA. Aclamado como una estrella de rock, aplaudido como una estrella de cine. Pocas veces se puede presenciar que un referente de la inteligencia artificial expanda un magnetismo como Demis Hassabis, director ejecutivo de Google DeepMind y referente indiscutido de este campo tecnológico.
La cita se dio en el auditorio específico para conversaciones que se montó en el Google I/O, el evento anual más importante que la compañía despliega en esta región de California. Allí, los “fanáticos” hicieron fila bajo el sol californiano que, a pesar del viento del océano Pacífico, quema como si fuesen épocas estivales en esta parte del mundo que cambió la tecnología para siempre.
Hassabis es una de las mentes más brillantes que tiene hoy el mundo. Ganó un premio Nobel de Química en 2024 (compartido con David Baker y John Jumper) por sus avances en el diseño computacional de proteínas y la predicción de su estructura mediante inteligencia artificial. Fue un niño prodigio del ajedrez, estudió en las mejores del mundo y hoy pertenece a un selecto grupo de científicos que está corriendo la frontera de lo posible y lo imposible en materia tecnológica.
Quince minutos después del mediodía, Hassabis subió al escenario para conversar con el periodista Mike Allen (Axios) sobre el estado del arte de la inteligencia artificial, el negocio global de la computación y las fronteras éticas de un desarrollo que, según sus propias palabras, multiplicará por diez el impacto histórico de la Revolución Industrial.
En una charla de alta densidad conceptual, Hassabis desarmó el exitismo corporativo que rodea a Silicon Valley, fijó una ventana temporal precisa para la llegada de la Inteligencia Artificial General (AGI) y lanzó una dura advertencia a la comunidad de desarrolladores sobre los peligros de la "velocidad sin rumbo".
En las estribaciones de la singularidad
La conversación comenzó recuperando una de las tesis más comentadas del científico británico: la idea de que la humanidad habita hoy las primeras estribaciones de la singularidad tecnológica. Lejos de esquivar el término, Hassabis lo ratificó. “La AGI está en el horizonte y nos encontramos a muy pocos años de su versión completa”, afirmó. Para el líder de DeepMind, la llegada de una inteligencia de propósito general transformará la estructura misma de la civilización a tal punto que resulta imposible predecir con certeza el escenario posterior a su despliegue.
Sin embargo, matizó la épica del “momento de quiebre” que suelen promocionar los sectores más radicales de la industria. Hassabis no cree en un día específico en el que el mundo se despierte con una superinteligencia activa, sino en una mejora incremental, invisible pero sumamente acelerada. Es en esta transición donde el ecosistema tecnológico actual empieza a mutar. Según detalló, el despliegue masivo de sistemas y agentes capaces de interactuar entre sí y ejecutar flujos de trabajo complejos marcará el inicio real de la era agéntica.
Para evaluar cuándo habremos alcanzado verdaderamente la AGI, Hassabis introdujo un concepto: el Test de Einstein. “Imaginemos que tomamos uno de nuestros modelos de frontera actuales y le ponemos un límite de conocimiento estricto en el año 1901. La pregunta es si ese sistema sería capaz de desarrollar por sí mismo los saltos intuitivos y los descubrimientos que Albert Einstein publicó en 1905, como la Relatividad Especial”, desafió. El científico admitió que los modelos contemporáneos están lejos de lograr esa creatividad profunda, pero no encuentra razones técnicas que impidan que la próxima generación de arquitecturas neuronales supere la prueba.
El rediseño de Google en la era agéntica
Uno de los puntos más interesantes de la conversación fue la discusión sobre la competencia corporativa y las narrativas de prensa que señalan que Google recuperó su liderazgo en la carrera de la IA frente a rivales como OpenAI y Anthropic. Hassabis calificó el escenario actual como “la competencia más feroz de la historia de la tecnología”. Con miles de ingenieros brillantes empujando las fronteras en simultáneo, el diferencial ya no radica únicamente en el diseño del modelo matemático, sino en la infraestructura y la llegada al usuario.
“El gran salto para nosotros durante el último año no fue solo lanzar Gemini 1.5 Flash o Project Astra, sino haber reescrito por completo nuestro tech stack desde los cimientos para convertirnos en una compañía genuinamente AI-first”, reveló Hassabis ante el auditorio. El físico detalló que la verdadera complejidad técnica de Google consiste en tomar la sofisticación de un modelo de frontera y desplegarla a escala masiva para miles de millones de usuarios en productos cotidianos como Maps, Gmail y los AI Overviews en el buscador tradicional.
Hassabis defendió la posición de Google como la única organización del planeta que domina el ciclo completo de producción, desde el diseño de los chips de silicio y la gestión de los centros de datos, hasta la infraestructura de la nube, la investigación básica de laboratorio y la capa de aplicación final de consumo masivo. Ejemplificó este músculo con un dato contundente: la aplicación nativa de Gemini ya superó los 900 millones de usuarios activos mensuales a nivel global.
La democratización de la IA
Hassabis se mostró crítico de las posturas extremas sobre la IA. Rechazó tanto el catastrofismo como la fe ciega de los aceleracionistas puros, definiéndose a sí mismo como un “optimista cauteloso”.
“La tecnología es de doble propósito: contiene beneficios extraordinarios pero también puede ser utilizada por actores maliciosos”, advirtió. Por ello, exigió a sus pares de la industria ralentizar la carrera comercial para permitir que la sociedad asimile los cambios regulatorios y de ciberseguridad necesarios.
Frente a la velocidad del cambio, el científico prefirió el criterio. “Si estamos corriendo a 100 millas por hora en la dirección equivocada, el resultado es mucho peor que detenerse un momento a reflexionar. La dirección de la velocidad es más importante que la velocidad misma”, señaló, en un mensaje directo a la cultura de la inmediatez que impera en Silicon Valley.
Lejos de anticipar un desempleo masivo apocalíptico, defendió el poder democratizador de las herramientas de código agéntico. Mencionó su reciente viaje a los polos tecnológicos de la India, donde observó cómo las herramientas de IA están permitiendo que un chico construya aplicaciones y compita a escala global en áreas que antes requerían estructuras corporativas de 50 profesionales. Para Hassabis, el mercado laboral mutará hacia un ecosistema de “micro-startups unipersonales superpotenciadas”, donde el valor diferencial de los humanos no será la ejecución técnica, sino el gusto, el juicio crítico y la capacidad estética.
El legado científico de Hassabis
Hassabis dedicó el tramo final de la conferencia a recordar el núcleo fundacional de DeepMind: resolver la inteligencia para, posteriormente, utilizarla en la resolución de los grandes enigmas científicos de la realidad. El ejecutivo recordó una anécdota revelada en el reciente documental The Thinking Game, donde luego de un cálculo rápido en una servilleta, decidió poner a trabajar los clústeres de cómputo de la compañía para predecir el plegamiento de todas las proteínas conocidas por la ciencia en solo un año, liberando la base de datos AlphaFold de manera gratuita para la comunidad científica mundial.
“La IA es la herramienta definitiva para la ciencia”, concluyó. Desde la predicción inmediata de trayectorias de huracanes mediante el modelado meteorológico interactivo hasta el diseño molecular de fármacos a través de Isomorphic Labs, el camino de la IA debe medirse, según Hassabis, por su capacidad para expandir el entendimiento del universo, destrabar disciplinas científicas congeladas durante décadas y garantizar el florecimiento de la humanidad para los próximos mil años.