Cómo piensa Demis Hassabis, el Premio Nobel de Google que ya vislumbra una nueva era de la inteligencia artificial

El rediseño de Google en la era agéntica

Uno de los puntos más interesantes de la conversación fue la discusión sobre la competencia corporativa y las narrativas de prensa que señalan que Google recuperó su liderazgo en la carrera de la IA frente a rivales como OpenAI y Anthropic. Hassabis calificó el escenario actual como “la competencia más feroz de la historia de la tecnología”. Con miles de ingenieros brillantes empujando las fronteras en simultáneo, el diferencial ya no radica únicamente en el diseño del modelo matemático, sino en la infraestructura y la llegada al usuario.