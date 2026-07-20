Argentina volvió a estar entre las mejores del mundo: las 10 claves de un proceso que una final no puede borrar

10- La final no cambia el camino: existe una tentación muy común en el fútbol; creer que una final redefine todo lo anterior. Pero no es así. España fue superior y levantó la Copa con justicia, pero ese resultado no convierte en equivocado un proceso que volvió a poner a Argentina entre las mejores selecciones del planeta. La final fue apenas el último capítulo de una historia que empezó en cada entrenamiento, en cada decisión de Scaloni, en cada corrección táctica y en cada respuesta que encontró el equipo frente a los distintos desafíos del Mundial. El desenlace modifica la foto, pero no el recorrido. Argentina no pudo defender el título, aunque volvió a llegar hasta la última estación apoyándose en las mismas bases que la llevaron a conquistar América, la Finalissima y el Mundial de Qatar. Esa identidad estuvo intacta, y es el gran legado de Scaloni y este grupo.