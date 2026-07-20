Anses: quiénes cobran este martes 21 de julio de 2026 según el DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este martes 21 de julio de 2026 con el cronograma de pagos correspondiente a julio. En esta jornada cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), las Asignaciones Familiares por Hijo y la Asignación por Embarazo (AUE), según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).