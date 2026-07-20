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Anses: quiénes cobran este martes 21 de julio de 2026 según el DNI

Los beneficiarios de jubilaciones mínimas, AUH, Asignaciones Familiares y Asignación por Embarazo continúan con el calendario de pagos de julio.

Cómo continúa el cronograma de pagos de Anses.
Cómo continúa el cronograma de pagos de Anses. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Anses paga este martes 21 de julio de 2026 jubilaciones mínimas, AUH y otras asignaciones en Argentina, según el cronograma oficial establecido por terminación de DNI.
  • Los pagos de julio incluyen un aumento del 2,15% por movilidad y un bono de $70.000 para jubilados mínimos. La acreditación es automática para DNI terminados en 6 y 8.
  • Esta medida busca sostener el poder adquisitivo de sectores vulnerables ante la inflación, mientras los beneficiarios aguardan la definición de nuevos aumentos para agosto.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este martes 21 de julio de 2026 con el cronograma de pagos correspondiente a julio. En esta jornada cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), las Asignaciones Familiares por Hijo y la Asignación por Embarazo (AUE), según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Quiénes cobran ANSES este martes 21 de julio

El calendario de pagos establece que este martes perciben sus haberes:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 8.

Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 8.

Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 8.

Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 6.

Aumento y bono para jubilados

Los pagos de julio incluyen el incremento por movilidad del 2,15%, aplicado a las prestaciones que abona ANSES.

Además, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo reciben el bono extraordinario de $70.000, con el objetivo de reforzar sus ingresos.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Quienes deseen verificar el día, lugar y medio de acreditación de su prestación pueden hacerlo ingresando a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, o consultando el Calendario de Pagos disponible en los canales oficiales del organismo.

La acreditación se realiza de manera automática en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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