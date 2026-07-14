Vouchers Educativos julio 2026: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo consultar si sos beneficiario

Vouchers Educativos: fecha de pago en julio 2026

La Anses confirmó que los vouchers educativos se depositarán este martes 14 de julio, fecha en la cual los beneficiarios percibirán la asistencia económica destinada a aliviar los bolsillos de las familias. Para que el pago se efectúe de manera correcta, el adulto responsable debe poseer un medio de cobro registrado en Mi Anses, con la CBU debidamente actualizada y asociada al titular que completó la inscripción. Asimismo, resulta indispensable contar con un usuario activo en Mi Argentina, ya que este canal digital permite ingresar a la plataforma oficial para consultar el estado del trámite y acceder a los datos del beneficio.