Sturzenegger impulsa una nueva ola de desregulaciones que alcanza al GLP, farmacias, librerías y el agro

El proyecto, cuya existencia fue confirmada por fuentes de la cartera que conduce el ex funcionario de Mauricio Macri y de Fernando de la Rúa, incluye cambios de fondo en el Régimen de Corretaje, las leyes de Protección de la Actividad Librera y de Farmacias, además de una desregulación del mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP), modificaciones al régimen de navegación y un capítulo específico para la actividad agroganadera.