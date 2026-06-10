El viceministro de Caputo defendió el ajuste de Milei: "La sociedad entendió el modelo económico"

Resumen para apurados
- El viceministro José Luis Daza defendió hoy en Buenos Aires el ajuste de Milei, afirmando que la sociedad apoya el rumbo económico para terminar con el déficit fiscal.
- El funcionario destacó que el ajuste de cinco puntos del PBI, inédito en democracias, fue validado en las urnas tras una campaña electoral basada en el recorte del gasto público.
- Según Daza, estas reformas estructurales posicionan a la Argentina con las mejores oportunidades de inversión global y garantizan la sostenibilidad económica a largo plazo.
El viceministro de Economía nacional, José Luis Daza, afirmó que las transformaciones impulsadas por el gobierno de Javier Milei ya modificaron de manera permanente el rumbo del país y atribuyó ese cambio al respaldo social obtenido por el programa de ajuste fiscal. “Argentina ya cambió para siempre. La sociedad entendió el modelo económico”, sostuvo durante su participación en el evento “Perspectivas económicas de un Nuevo Ciclo”, organizado por Fitch.
Ante un auditorio integrado por financistas, Daza planteó tres ejes centrales. En primer lugar, insistió en que “Argentina ya cambió, ya es un país distinto incluso al que era al inicio del año”. Luego aseguró que esas transformaciones “están para quedarse porque tienen una base social que los apoya”. Finalmente, destacó las oportunidades económicas que, a su juicio, genera el nuevo escenario: “A medida que vamos cambiando el sistema económico, Argentina es el país que presenta las mejores oportunidades de inversión en el mundo”.
El funcionario sostuvo que el principal problema de la economía argentina fue la persistencia de los déficits fiscales y remarcó que la sociedad comprendió la necesidad de corregirlos. “El problema de los déficits era un problema de toda la sociedad porque rehusaba de aceptar ajustes en el nivel de gasto del aparato estatal que nos llevaran a una sostenibilidad”, afirmó.
Además, consideró que el país venía de “un modelo absolutamente fracasado” y señaló que los déficits fiscales fueron el origen de gran parte de los desequilibrios económicos acumulados durante años.
Daza destacó que la diferencia del actual programa económico respecto de otros procesos de ajuste fue que Javier Milei hizo campaña con esa propuesta desde el inicio. “A diferencia de todos los programas de ajuste anteriores, en donde no se solucionó el programa fiscal, hizo campaña política en donde el símbolo de su campaña era la motosierra”, expresó.
Según el viceministro, la población respaldó ese enfoque en las urnas. “La población lo eligió con un mandato a reducir esto. Y eso es un cambio”, enfatizó.
En esa línea, remarcó que el ajuste implementado por la administración libertaria equivale a cinco puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI). “Yo he trabajado en muchas partes del mundo. En los últimos 30 años, no hay prácticamente ajustes de esta magnitud en el mundo en democracia”, aseguró. También comparó la experiencia argentina con algunos países nórdicos tras crisis financieras, aunque sostuvo que esos procesos derivaron en fuertes recesiones, algo que, según afirmó, no ocurrió en el país.
Al referirse al empleo, Daza señaló que la economía argentina acumulaba más de una década de estancamiento. “Hace 15 años que no crece el empleo, hace 15 años que no crecen los salarios, hace 15 años que no crece la producción ni las exportaciones”, afirmó.
Además, recordó una frase del ministro de Economía, Luis Caputo: “Lo único que crecía en Argentina era la inflación y, junto con eso, la pobreza”.
Sobre este último punto, reivindicó los resultados alcanzados por la actual gestión. “No hay ningún motivo de satisfacción más grande para una persona que entra en la función pública que poder contribuir, aunque sea un granito de arena, a bajar la pobreza. Y es lo que hemos hecho en Argentina”, sostuvo.
Por último, el funcionario se refirió a la acumulación de reservas internacionales y destacó el desempeño registrado por el Banco Central (BCRA). Explicó que el programa económico proyectaba inicialmente compras por u$s10.000 millones durante el año y contemplaba un escenario optimista de hasta U$S17.000 millones.
“Miren lo que ha ocurrido: en lo que va del año, llevamos comprado más de U$S10.200 millones y estamos comprando a una velocidad que si se mantiene todo el año, serían U$S24.000 millones”, afirmó al cerrar su exposición.