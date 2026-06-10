El viceministro de Caputo defendió el ajuste de Milei: "La sociedad entendió el modelo económico"

Ante un auditorio integrado por financistas, Daza planteó tres ejes centrales. En primer lugar, insistió en que “Argentina ya cambió, ya es un país distinto incluso al que era al inicio del año”. Luego aseguró que esas transformaciones “están para quedarse porque tienen una base social que los apoya”. Finalmente, destacó las oportunidades económicas que, a su juicio, genera el nuevo escenario: “A medida que vamos cambiando el sistema económico, Argentina es el país que presenta las mejores oportunidades de inversión en el mundo”.