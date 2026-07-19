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Tomar mate con esta hierba puede ayudarte a desinflamar el abdomen y calmar dolores

Seguro que la tenés en tu casa y la podés agregar a la infusión más elegida por los argentinos.

El mate es una de las bebidas favoritas de los argentinos
El mate es una de las bebidas favoritas de los argentinos Revista Más
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La adición de menta al mate se destaca en Argentina como un método natural eficaz para desinflamar el abdomen y aliviar dolores digestivos cotidianos.
  • El mate tiene propiedades antioxidantes. Al incorporarle hojas de menta, se potencian sus beneficios digestivos, ayudando a combatir gases, cólicos y el estreñimiento.
  • Esta opción natural impulsa hábitos de bienestar sencillos en la rutina diaria, consolidando al mate no solo como un ícono cultural, sino como un aliado clave para la salud.
Resumen generado con IA

El mate, esa infusión que trasciende fronteras y une a los argentinos, es mucho más que una simple costumbre. Es un ritual que acompaña desde encuentros sociales hasta momentos de introspección, siempre presente en nuestra vida cotidiana. Pero, ¿sabías que este compañero fiel puede potenciar sus beneficios con un simple agregado?

¿Qué agregarle al mate para quemar grasa y bajar de peso?

¿Qué agregarle al mate para quemar grasa y bajar de peso?

Más allá de la elección del mate ideal o el tipo de yerba preferido, existe un secreto natural que podría transformar tu experiencia. Una hierba en particular, conocida por sus propiedades medicinales, promete aliviar molestias comunes como la hinchazón abdominal y diversos dolores. Cómo sumar este ingrediente a tu mate puede convertirse en una clave para tu bienestar.

¿Cuáles son los beneficios de tomar mate?

Algunas de los beneficios de la tradicional infusión argentina son las siguientes:

Antioxidante: esta hierba tiene polifenoles que ayudan al fortalecimiento de las defensas del organismo y protege contra el daño celular.

Digestión: los compuestos del mate pueden ayudar a la promover la digestión y evitar los malestares estomacales leves.

Bajar de peso: también al tener pocas calorías y ser bajo en sodio, el mate puede ser una elección saludable para quieren reducir el peso

Vitaminas clave: al tener vitaminas del grupo B o vitamina C ayuda a mejorar el sistema inmunológico. Además, cuenta con minerales, como el potasio que ayudan al corazón. También tiene magnesio, que facilita absorción de proteínas.

Esta hierba para el mate te ayudará para aliviar los dolores Esta hierba para el mate te ayudará para aliviar los dolores

La hierba que no puede faltarle al mate: ¿cuál es?

Al mate se le pueden sumar distintas hierbas como el tilo, la valeriana, la pasionaria, la melisa, la manzanilla y la lavanda, entre otras. Sin embargo, existe una que no debería faltar: la menta.

La menta pertenece a la familia Lamiaceae, tiene color verde y dispone de un gran aroma. Se destaca por sus propiedades curativas para el aparato respiratorio y el digestivo. Por lo tanto, funciona para combatir gases y cólicos y reducir el estreñimiento.

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