Desinflamá el abdomen con este menú semanal: desayunos, almuerzos, meriendas y cenas saludables

La mayoría de los casos de abdomen inflamado tiene que ver con un consumo excesivo más que con una enfermedad presente. Para la mayoría de las personas, se trata de una condición estéticamente indeseable, pero además puede generar sensación de incomodidad y dolor. La solución fácil, generalmente, es hacer un cambio en los hábitos alimenticios y este menú de siete días está pensado específicamente para desinflamar los intestinos.
En casos en los que no hay un consumo excesivo de comida, el problema también puede ser causado por un hábito nervioso, acumulación de líquidos, gases por comer alimentos altos en fibra. En otros casos especiales, la persona puede tener síndrome de intestino irritable o intolerancia a la lactosa sin saberlo. También se trata de una condición común entre embarazadas o mujeres con síndrome premenstrual.
Ante la presencia constante de este malestar, lo ideal es consultar con un gastroenterólogo y, para mejorar la dieta, con un nutricionista que indique los ingredientes exactos para mejorar la condición de cada organismo.
Menú antiinflamatorio de siete días
Lunes
Desayuno:
- Avena cocida con leche o agua, banana, semillas de chía, miel.
- Té de jengibre.
Almuerzo:
- Filet de merluza al horno con limón y cúrcuma.
- Ensalada de hojas verdes con pepino y aceite de oliva.
Merienda:
- Yogur natural sin azúcar, puñado de frutos rojos (pueden ser congelados).
Cena:
- Sopa de zapallo con cúrcuma y jengibre.
- Tostada de pan integral con palta.
Martes
Desayuno:
- Smoothie: espinaca, manzana verde, jengibre, limón, agua.
- Tostada integral.
Almuerzo:
- Pollo a la plancha con pimentón y limón.
- Quinoa con verduras (zanahoria, zucchini).
Merienda:
- Mix de frutos secos y una mandarina.
Cena:
- Omelette con espinaca, cebolla y tomate.
- Ensalada de pepino.
Miércoles
Desayuno:
- Yogur natural con avena, nueces, miel.
- Infusión de manzanilla.
Almuerzo:
- Ensalada grande antiinflamatoria:
- Garbanzos, tomate, espinaca, pepino , aceite de oliva y limón.
Merienda:
- Rodajas de manzana con mantequilla de maní o nueces.
Cena:
- Sopa de verduras casera (apio, zanahoria, puerro, zapallo)
- Omelette simple o dos claras revueltas.
Jueves
Desayuno:
- Porridge de avena con pera y canela.
- Mate o té verde.
Almuerzo:
- Filet de carne magra (nalga o cuadril) con brócoli al vapor y aceite de oliva.
Merienda:
- Licuado de frutos rojos con agua o leche vegetal.
Cena:
- Tacos de pollo: pollo desmenuzado con palta y tomate en masa de maíz.
Viernes
Desayuno:
- Tostada integral con palta y huevo poché.
- Té de jengibre.
Almuerzo:
- Arroz yamaní con salmón o atún en lata al natural.
- Ensalada de rúcula.
Merienda:
- Yogur natural y semillas de chía.
Cena:
- Crema de calabacín (zucchini) con cúrcuma.
- Tostada integral.
Sábado
Desayuno:
- Smoothie: frutos rojos, banana, avena y agua.
- Puñado de almendras.
Almuerzo:
- Pollo al horno con limón y romero.
- Batatas asadas.
Merienda:
- Infusión de manzanilla con galletitas de avena caseras.
Cena:
- Ensalada tibia de verduras salteadas (brócoli, pimiento, cebolla) con tofu o huevo duro.
Domingo
Desayuno:
- Avena, yogur con semillas de lino y kiwi.
- Té verde.
Almuerzo:
- Lentejas guisadas suaves (zanahoria, cebolla, cúrcuma, tomate natural).
- Ensalada fresca pequeña.
Merienda:
- Rodajas de pera con nueces.
Cena:
- Pescado blanco al vapor o plancha.
- Ensalada de hojas verdes con palta.