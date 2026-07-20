Tres ejercicios sencillos de Pilates para aliviar el dolor de cuello y hombros que recomiendan los expertos

Tres movimientos infravalorados para sumar a tu rutina

El primer movimiento recomendado es el tradicional "Gato-vaca". Desde una posición en cuadrupedia, distribuyendo la mayor parte del peso en las piernas, se realiza una curvatura suave de la columna hacia arriba bajando la cabeza, para luego arquear la espalda y elevar la mirada con delicadeza. "Este ejercicio es tan sencillo que resulta fácil ignorarlo, pero es una forma fantástica de llevar toda la columna a través de su rango completo de movimiento", afirmó la instructora.